Трамп признал свое полное фиаско в войне с Украиной и назвал причину

Президент США Дональд Трамп признал, что прекращение войны России против Украины является сложнейшей задачей, обусловленной непростыми отношениями с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам проходившего в Гааге саммита НАТО.

Дональд Трамп. Фото: СNN

Трамп подчеркнул, что его обещание прекратить войну в Украине в течение первых 24 часов после инаугурации было сказано с иронией и сарказмом.



"Война в Украине намного сложнее, чем кто-либо мог себе представить. Путин — очень сложный человек, а также у меня были определенные трудности в отношениях с Зеленским. Это гораздо труднее, чем большинство других войн", — отметил он.

Стоит напомнить, что Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании в США заявлял о своем желании остановить российское вторжение в Украину в кратчайшие сроки — через 24 часа после вступления в должность президента. После его инаугурации специальный посланник США в Украине Кит Келлог также заявлял о намерении достичь мира между двумя странами в первые 100 дней новой администрации.

Несмотря на то, что с начала войны состоялись два раунда переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле, значительные прорывы в мирном процессе пока не достигнуты. Основным результатом этих встреч явилось согласование масштабных обменов пленными между сторонами конфликта. Последний подобный обмен состоялся 20 июня этого года.

Портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп не уточнил, будет ли продлена военная помощь Украине, отметив, что этот вопрос еще находится на рассмотрении.