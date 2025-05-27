Трамп признал, что Путин его обманул: будет ли жесткий ответ

Президент США Дональд Трамп был в восторге от, как он сказал "замечательного" телефонного разговора с Путиным, который, по его словам, должен был стать шагом к мирным переговорам. Но впоследствии он снова перебросил ответственность на Украину, заявив, что Киев и Москва должны "сесть и договориться". При этом Трамп четко дал понять лидерам европейских стран, что не намерен оказывать жесткое давление на Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The New York Times.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, после массированных ударов РФ по Украине Дональд Трамп фактически развел руками от безысходности. Он заявил, что не знает, что произошло с Путиным, а позже и вовсе написал в Truth Social: "Он полностью сошел с ума".

Авторы публикации обращают внимание, что Дональд Трамп все же не связал новую волну насилия с собственным решением отказаться от поддержки европейских санкций против России и военной помощи Украине.

Отмечается, что этот контраст между словами и действиями стал предметом критики аналитиков. Как отметил Иен Бреммер, президент Eurasia Group, Россия отказалась от прекращения огня, а Трамп все чаще "умывает руки" от этого. Поддержка Украины продолжает терять свою важность для американцев.

По его прогнозам, это может привести к новой волне агрессии со стороны России.

Читайте также на портале "Комментарии" — эффективная архитектура безопасности в Европе без США на сегодняшний день невозможна. Поэтому пока слабо просматриваются сценарии, когда бы США вышли из мирных переговоров. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.

Украинский министр считает, что увеличение оборонных бюджетов в европейских странах и странах НАТО – это необратимый процесс.

"Ведь Россия не исчезнет. Это экзистенциальная угроза для Европы, и надо исходить из этого факта, нравится нам это или нет. Надо быть к этому готовыми. В некоторых странах считают, что Украина находится на грани военного краха. Это неправда. Мы не проигрываем, а Россия не побеждает", — отметил министр.



