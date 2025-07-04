Трамп превратился в открытого агента Кремля: названо безоговорочное доказательство

Военный эксперт Юрий Касьянов утверждает, что не помнит ни одного случая, когда США перестали помогать стране, борющейся с агрессивной и жестокой империей, и эта страна смогла бы выстоять без их поддержки. Он подчеркивает, что для Украины отсутствие американской помощи — практически потеря шансов на успех в войне.

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Особенно остро это чувствуется после того, как Соединенные Штаты фактически вышли из поставок критически важных средств, в частности зенитных ракет, незаменимых для защиты от баллистических угроз. Помощь Европы, хотя и существенная, не может заменить американское вооружение по техническим характеристикам и номенклатуре. К примеру, в Европе просто не производят ракеты для систем Patriot , которые являются ключевыми для сбивания баллистических ракет, что означает существенный прорыв в обороне.

По мнению Касьянова, президент США Дональд Трамп демонстрирует позицию, фактически играющую на руку Кремлю. Он, по его убеждению, действует в соответствии с тайными договоренностями, схожими с пактом Молотова-Риббентропа, и готов постепенно отдать под контроль России Восточную Европу. Трамп не поддерживает участие американского НАТО в защите балтийских стран и Польши. У европейских стран, хотя и понимают реальность угрозы, нет времени на полную подготовку к войне, поэтому им выгодно максимально поддерживать Украину сейчас.

Касьянов отмечает, что без масштабной помощи США у Украины нет никаких реальных шансов сохранить свою свободу и независимость. Чтобы переломить ситуацию, нужны радикальные изменения в политике, экономике, мобилизации, командовании и дипломатии. Продолжать жить в обычном ритме уже невозможно, поскольку времени почти не осталось.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига жестко отреагировал на массированную ночную атаку РФ по Киеву, которая произошла в ночь на 4 июля. В своем сообщении в соцсети X (Twitter) он назвал обстрел столицы "одной из самых страшных ночей" за все время полномасштабной войны.