Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трампа, досрочно покинувший саммит G7, поступил более чем откровенно, показав свое истинное отношение к Украине, потому что США уже озвучили все свои позиции и предложения по разрешению нашей войны. Практичны и реалистичны. Нам это не подошло. И на этом конец разговора. Дальше Украина сама должна искать варианты. Об этом у себя в Facebook пишет известный тележурналист, блоггер Остап Дроздов.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
По его словам, последствия такого выбора – прекращение помощи США, скорый коллапс с жизненно важными Петриотами, переключение мирового внимания на Иран и Ближний Восток, по сравнению с которым наша война ничтожна.
Остап Дроздов отмечает, украинцев четко предупреждали: нежелание останавливать войну в нынешней ее фазе приведет к еще большим потерям и эскалациям в пользу происходящего врага. Сценарий предотвращения этого был срезигнирован.
Читайте на портале "Комментарии" — обсуждение между лидерами "Большой семерки" накануне не подтолкнули президента США Дональда Трампа прибегнуть к более жестким санкциям против России. Как сообщает портал "Комментарии", об этом агентству Bloomberg сообщили информированные источники.
Новости