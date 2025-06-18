Трамп предложил варианты прекращения войны, которую Украина отвергла: какие последствия

Президент США Дональд Трампа, досрочно покинувший саммит G7, поступил более чем откровенно, показав свое истинное отношение к Украине, потому что США уже озвучили все свои позиции и предложения по разрешению нашей войны. Практичны и реалистичны. Нам это не подошло. И на этом конец разговора. Дальше Украина сама должна искать варианты. Об этом у себя в Facebook пишет известный тележурналист, блоггер Остап Дроздов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Отбросив видение Трампа прекращение войны, нужно не дергать деда по всяким пустякам, а учиться действовать без него – сами же так решили, причем с помпой и целым ведром помоев на рыжую шевелюру. Ничего нового Трамп не скажет. Выбор был за нами и выбор сделан. Теперь – принять последствия такого выбора", – отметил блогер.

По его словам, последствия такого выбора – прекращение помощи США, скорый коллапс с жизненно важными Петриотами, переключение мирового внимания на Иран и Ближний Восток, по сравнению с которым наша война ничтожна.

Остап Дроздов отмечает, украинцев четко предупреждали: нежелание останавливать войну в нынешней ее фазе приведет к еще большим потерям и эскалациям в пользу происходящего врага. Сценарий предотвращения этого был срезигнирован.

"Так что теперь остается гордиться, как столичные школьники разбирают завалы многоэтажки после ракетных обстрелов с возвышенной подписью "Наше будущее". На дворе 2025 год. А наши виртуальщики до сих пор живут в 2022 году. Иногда просто невмоготу говорить об очевидном, которое никем не акцептуется только потому, что оно не нравится. Если кто до сих пор так и не годен понять, что вообще происходит и куда все это идет – то уж кадило не поможет", – отметил Остап Дроздов.

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