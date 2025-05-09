Трамп после разговора с Зеленским сделал неоднозначное заявление о войне

Президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Зеленским 8 мая заявил, что переговоры с Украиной и Россией по окончанию войны продолжаются. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал в соцсети Truth Social

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"США требуют, в идеале, 30-дневного безусловного прекращения огня. Будем надеяться, что приемлемое прекращение огня будет соблюдено, и обе страны будут нести ответственность за соблюдение святости этих прямых переговоров. Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции", – отметил американский лидер.

Трамп в очередной раз напомнил, что "тысячи молодых солдат умирают каждую неделю, и каждый должен хотеть, чтобы это прекратилось".

Он, как президент, остается приверженным к обеспечению мира между Россией и Украиной вместе с европейцами, и это будет прочный мир.

"Это прекращение огня должно в конце концов привести к мирному соглашению. Все это можно сделать очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если понадобятся мои услуги" – высказался глава Белого дома.

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"У меня был хороший разговор с президентом Трампом. Поздравили наши народы с днем победы в Европе — победы над нацизмом. Приветствовали ратификацию Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве — по-настоящему исторического документа, который открывает много новых возможностей для сотрудничества. Обсудили необходимость дальнейших усилий ради мира, в частности. ситуацией на поле боя, и я коротко его проинформировал. Также сообщил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня. Мы ожидаем от России согласия с этим предложением”, — сообщил Владимир Зеленский.



