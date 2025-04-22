Трамп пошел на выполнение ключевого требования Путина: о чем идет речь

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Ткачик Олеся
Мирный процесс двигается , а президент США Дональд Трамп обещает обнародовать детали своего мирного плана, отметил политтехнолог Олег Постернак.
Дональд Трамп
Пока, говорит эксперт, чертежи этой программы можно составить только по отрывочным материалам "Bloomberg" и "The Wall Street Journal". По его словам, речь идет о территориальных вопросах, а именно: фактическим контроле РФ над оккупированными территориями; признание США оккупированного Крыма русским; нейтральная территория на территории ЗАЭС под контролем США.
Кроме того, план предусматривает ряд геополитических вопросов. Среди них – нейтральный и внеблоковый статус Украины и заморозка вступления в НАТО. А еще, добавляет Постернак, речь идет о военных вопросах – уменьшении потенциала ВСУ, гарантиях безопасности для Украины. Также, по его словам, есть и экономический блок, предполагающий снятие санкций США и ЕС с России и решение судьбы конфискованных активов.
По его словам, об этом намекает и президент Владимир Зеленский. Он, в частности, заявил, что Украина готова двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и продолжительного мира.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал об опасном сценарии для Украины от США.
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