Трамп пошел на выполнение ключевого требования Путина: о чем идет речь

Мирный процесс двигается , а президент США Дональд Трамп обещает обнародовать детали своего мирного плана, отметил политтехнолог Олег Постернак.

Дональд Трамп

Пока, говорит эксперт, чертежи этой программы можно составить только по отрывочным материалам "Bloomberg" и "The Wall Street Journal". По его словам, речь идет о территориальных вопросах, а именно: фактическим контроле РФ над оккупированными территориями; признание США оккупированного Крыма русским; нейтральная территория на территории ЗАЭС под контролем США.

Кроме того, план предусматривает ряд геополитических вопросов. Среди них – нейтральный и внеблоковый статус Украины и заморозка вступления в НАТО. А еще, добавляет Постернак, речь идет о военных вопросах – уменьшении потенциала ВСУ, гарантиях безопасности для Украины. Также, по его словам, есть и экономический блок, предполагающий снятие санкций США и ЕС с России и решение судьбы конфискованных активов.

"Что важно отметить: речь идет не только о полном и всеобъемлющем перемирии, но и о проекте мирного соглашения. Об этом говорит Трамп, когда обещает рассказать подробности "мирного соглашения" между Россией и Украиной "в течение следующих трех дней", — отметил Постернак.

По его словам, об этом намекает и президент Владимир Зеленский. Он, в частности, заявил, что Украина готова двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и продолжительного мира.

"Вероятнее всего, думаю, идет подготовка так называемого прелиминарного мира в виде предварительного документа, который определял бы каркас мирного урегулирования, что, безусловно, будет растянуто в процессе. Пару месяцев назад РФ выдвигала это как одно из своих ключевых требований – согласовать параметры будущего мирного соглашения", – подчеркнул Постернак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал об опасном сценарии для Украины от США.



