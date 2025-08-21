logo

Трамп пошел на большую уступку Путину: почему Украине точно стоит забыть о мире
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп пошел на большую уступку Путину: почему Украине точно стоит забыть о мире

В политическом курсе США произошли важные изменения – Дональд Трамп больше не настаивает на прекращении огня в Украине.

21 августа 2025, 13:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп окончательно изменил свою позицию по поводу войны в Украине — он больше не выступает за немедленное прекращение огня, а поддерживает идею так называемого "всеобъемлющего мира", которую продвигает Кремль, отмечает в своей колонке публицист и журналист Виталий Портников.

Трамп пошел на большую уступку Путину: почему Украине точно стоит забыть о мире

Фото: из открытых источников

"Удивительно, что после многочасовых разговоров с Дональдом Трампом европейские лидеры до сих пор стремятся с ним встретиться. Они так и не услышали никакой конкретики от него или его команды. И действительно, можно сколько угодно говорить о гарантиях безопасности для Украины, участии Европы или поддержке США, но какой в этом смысл, если Россия даже не пытается прекратить войну?"

По мнению автора, главное заключение последних событий состоит в том, что Трамп окончательно отказался от идеи остановки боевых действий. Он поддерживает концепцию мира, которую можно достигать даже в процессе активных боевых действий — по путинскому сценарию.

"Зеленский был вынужден согласиться с позицией Трампа, в то время как Макрон и Мерц продолжают призывать к прекращению огня. Но все эти усилия теряют смысл, пока Путин не демонстрирует ни желания ни завершить войну, ни хотя бы прекратить ее", — подчеркивает публицист.

Портников также поднимает вопрос возможной встречи президентов Украины и России:

"Может ли встреча Зеленского с Путиным приблизить завершение войны? Пока нет никаких признаков того, что Путин готов к такому разговору. Решающее слово должен сказать Кремль, а не Белый дом", — подчеркнул он.

Однако автор не исключает, что ради сохранения контроля над ситуацией и чтобы сдержать Трампа от решительных шагов (если вообще возможны), Путин согласится на встречу. Но, скорее всего, такая встреча будет только жестом и не приведет ни к каким конкретным решениям. Неизвестно, сколько времени Путин потратит на подготовку этого этапа "дипломатии".

Как уже писали "Комментарии", во время массированной атаки РФ 21 августа силы ПВО и другие подразделения Сил обороны Украины применили весь имеющийся арсенал — от боевой авиации до дронов-перехватчиков, сообщил полковник Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ.



Источник: https://espreso.tv/poglyad-chi-mozhe-nabliziti-zakinchennya-viyni-zustrich-putina-i-zelenskogo
