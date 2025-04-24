Трамп попал в собственную ловушку: почему Украина теперь в большой опасности

Президент США Дональд Трамп приветливо высказывался к российскому диктатору Владимиру Путину, чем попал в ловушку своих заявлений. Как считает глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, из-за этого Трамп будет все больше давить на Киев, чтобы достичь соглашения со значительными уступками Украины.

Президент США Дональд Трамп

Рефат Чубаров в комментарии "Крым. Реалии" оценил причину критики Дональда Трампа в сторону Украины и Владимира Зеленского. По его словам, Трамп сам виноват в ситуации, поскольку допустил возможность того, что Россия выставляет ультимативные условия для окончания войны, на которые Украина не может согласиться.

"Трамп и его окружение оказались в ловушке, в которую попали исключительно по своей вине. Достаточно вспомнить поток доброжелательных месседжей в сторону Путина и России, которые ими озвучивались еще задолго до начала переговоров", — считает Чубаров и объясняет, что это спровоцировало Москву действовать.

Чубаров предполагает, что вместо давления на Россию команда Трампа будет склонять Украину к выставленным Кремлем условиям перемирия. По его словам, США могли испытывать украинскую позицию благодаря информационным статьям по территориальным уступкам.

"Администрация Трампа тестирует руководство и политикум Украины, организуя различные вбросы на тему территориальных уступок со стороны Украины, без которых, мол, невозможно будет завершить российско-украинскую войну и достичь устойчивого мира", — добавил глава Меджлиса.

Чубаров призвал Киев критически относиться к таким предложениям и не принимать их, особенно в отношении территориальных уступок в обмен на мир.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине возможно прекращение огня через неделю благодаря Трампу.

Также "Комментарии" писали, что Путин объяснил, почему объявил о "пасхальном перемирии".