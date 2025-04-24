Трамп попал в собственную ловушку: почему Украина теперь в большой опасности

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп приветливо высказывался к российскому диктатору Владимиру Путину, чем попал в ловушку своих заявлений. Как считает глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, из-за этого Трамп будет все больше давить на Киев, чтобы достичь соглашения со значительными уступками Украины.
Президент США Дональд Трамп
Рефат Чубаров в комментарии "Крым. Реалии" оценил причину критики Дональда Трампа в сторону Украины и Владимира Зеленского. По его словам, Трамп сам виноват в ситуации, поскольку допустил возможность того, что Россия выставляет ультимативные условия для окончания войны, на которые Украина не может согласиться.
Чубаров предполагает, что вместо давления на Россию команда Трампа будет склонять Украину к выставленным Кремлем условиям перемирия. По его словам, США могли испытывать украинскую позицию благодаря информационным статьям по территориальным уступкам.
Чубаров призвал Киев критически относиться к таким предложениям и не принимать их, особенно в отношении территориальных уступок в обмен на мир.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине возможно прекращение огня через неделю благодаря Трампу.
Также "Комментарии" писали, что Путин объяснил, почему объявил о "пасхальном перемирии".
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