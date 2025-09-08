Трамп помог Путину почувствовать эйфорию: назван неожиданный момент политики США

logo

НОВОСТИ

Существует большая вероятность, что Китай обязался покупать излишки российской нефти, которая должна была поставляться в Индию, но которую Индия не сможет закупать в ближайшее время.

8 сентября 2025, 10:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Большая вероятность того, что Китай взял на себя обязательство поглощать излишки российской нефти, которая должна поставляться в Индию, но из-за текущей ситуации Индия не сможет ее закупать в ближайшее время, заявил руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Фото: из открытых источников

По словам Денисенко, Путину важно было не просто встретиться с Трампом, а избежать конфликта с ним и максимально затянуть процесс введения новых санкций против России.

"Пока ничего не изменилось, и главная задача Путина — отсрочить момент, когда санкции США начнут серьезно влиять на российскую экономику. Он сейчас находится в определенной эйфории, потому что считает, что в ближайшее время США не смогут существенно ударить по российским экономическим столбам", — пояснил он.

Денисенко также отметил, что Китай, вероятно, пообещал выкупить российскую нефть, которая должна была идти в Индию, но в силу обстоятельств Индия не может забрать ее в ближайшее время.

"Это дает шанс России сохранить потоки доходов от нефти", — добавил аналитик.

Он также подчеркнул, что Путин пытается максимально затянуть введение санкций, поскольку Россия уже научилась обходить санкционные ограничения. Однако, по его словам, этот процесс усложняется и для адаптации к новым санкциям россиянам может потребоваться до четырех месяцев.

"Но у Путина нет этих четырех месяцев, поэтому он делает все возможное, чтобы избежать конфликта с Трампом и не допустить резкого обострения ситуации", — резюмировал Вадим Денисенко.

7 сентября президент США Дональд Трамп подтвердил, что готов перейти ко "второй фазе" санкций против России, что свидетельствует о дальнейшей эскалации экономического давления на Кремль.

Как уже писали "Комментарии", одна из ведущих кремлевских пропагандисток и руководительница российской государственной телекомпании Russia Today Маргарита Симоньян сообщила о своем тяжелом заболевании, нуждающемся в операции. Она рассказала об этом 7 сентября 2025 во время эфира на телеканале Владимира Соловьева, обнаружив при этом орден от патриарха РПЦ Кирилла.



