logo

BTC/USD

112509

ETH/USD

4295.58

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

47.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Трамп показал фото, где тычет Путину в грудь: с кем сравнил себя
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп показал фото, где тычет Путину в грудь: с кем сравнил себя

Трамп сравнил встречу с Путиным с «кухонными дебатами» Никсона и Хрущева

21 августа 2025, 17:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social фотоколлаж, вызвавший резонанс. На нем он поставил рядом два исторических момента – собственную встречу с Владимиром Путиным и легендарный спор между американским вице-президентом Ричардом Никсоном и советским лидером Никитой Хрущевым в 1959 году.

Трамп показал фото, где тычет Путину в грудь: с кем сравнил себя

Новая публикация Трампа

На верхнем снимке, сделанном 15 августа 2025 года на саммите в Анкоридже (Аляска), видно, как Трамп после переговоров активно жестикулирует, тыкая пальцем в сторону Путина. Зафиксированный момент выглядит так, будто американский политик жестко объясняет российскому диктатору свою позицию.

Нижняя фотография отсылает к событию более полувековой давности – открытие американской выставки в Москве. Тогда Никсон и Хрущев вступили в громкую словесную перепалку, вошедшую в историю как "Кухонные прения". Американский вице-президент демонстрировал советскому лидеру бытовые достижения США и резко подчеркнул отличия в уровне жизни. В разгаре спора Никсон даже тыкал пальцем у Хрущева, что стало символом американской уверенности в идеологическом противостоянии.

Своим постом Трамп намекнул на параллель между двумя эпохами: тогдашним холодновоенным противостоянием и сегодняшним конфликтом между США и Россией. Что именно ответил Путин на жесткий жест Трампа – пока неизвестно.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Министерство здравоохранения предупреждает: если в Украине ухудшится эпидемическая ситуация, детей без обязательных прививок могут временно не допустить к обучению в школах. Такое решение может принять руководство учебного заведения, руководствуясь действующими законами "Об образовании" и "О защите населения от инфекционных болезней".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115067017601499775
Теги:

Новости

Все новости