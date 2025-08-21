Трамп показал фото, где тычет Путину в грудь: с кем сравнил себя

Рубрики
Ткачова Марія
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social фотоколлаж, вызвавший резонанс. На нем он поставил рядом два исторических момента – собственную встречу с Владимиром Путиным и легендарный спор между американским вице-президентом Ричардом Никсоном и советским лидером Никитой Хрущевым в 1959 году.
Новая публикация Трампа
На верхнем снимке, сделанном 15 августа 2025 года на саммите в Анкоридже (Аляска), видно, как Трамп после переговоров активно жестикулирует, тыкая пальцем в сторону Путина. Зафиксированный момент выглядит так, будто американский политик жестко объясняет российскому диктатору свою позицию.
Нижняя фотография отсылает к событию более полувековой давности – открытие американской выставки в Москве. Тогда Никсон и Хрущев вступили в громкую словесную перепалку, вошедшую в историю как "Кухонные прения". Американский вице-президент демонстрировал советскому лидеру бытовые достижения США и резко подчеркнул отличия в уровне жизни. В разгаре спора Никсон даже тыкал пальцем у Хрущева, что стало символом американской уверенности в идеологическом противостоянии.
Своим постом Трамп намекнул на параллель между двумя эпохами: тогдашним холодновоенным противостоянием и сегодняшним конфликтом между США и Россией. Что именно ответил Путин на жесткий жест Трампа – пока неизвестно.