Трамп показал фото, где тычет Путину в грудь: с кем сравнил себя

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social фотоколлаж, вызвавший резонанс. На нем он поставил рядом два исторических момента – собственную встречу с Владимиром Путиным и легендарный спор между американским вице-президентом Ричардом Никсоном и советским лидером Никитой Хрущевым в 1959 году.

Новая публикация Трампа

На верхнем снимке, сделанном 15 августа 2025 года на саммите в Анкоридже (Аляска), видно, как Трамп после переговоров активно жестикулирует, тыкая пальцем в сторону Путина. Зафиксированный момент выглядит так, будто американский политик жестко объясняет российскому диктатору свою позицию.

Нижняя фотография отсылает к событию более полувековой давности – открытие американской выставки в Москве. Тогда Никсон и Хрущев вступили в громкую словесную перепалку, вошедшую в историю как "Кухонные прения". Американский вице-президент демонстрировал советскому лидеру бытовые достижения США и резко подчеркнул отличия в уровне жизни. В разгаре спора Никсон даже тыкал пальцем у Хрущева, что стало символом американской уверенности в идеологическом противостоянии.

Своим постом Трамп намекнул на параллель между двумя эпохами: тогдашним холодновоенным противостоянием и сегодняшним конфликтом между США и Россией. Что именно ответил Путин на жесткий жест Трампа – пока неизвестно.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Министерство здравоохранения предупреждает: если в Украине ухудшится эпидемическая ситуация, детей без обязательных прививок могут временно не допустить к обучению в школах. Такое решение может принять руководство учебного заведения, руководствуясь действующими законами "Об образовании" и "О защите населения от инфекционных болезней".