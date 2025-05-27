Трамп подставил Украину и выделил Путину время для принуждения Киева у капитуляции

Американский президент Дональд Трамп подставил под удар Украину, отказавшись от идеи установления перемирия в Украине. Как считает политолог Виктор Небоженко, таким образом, Трамп оставил Украину один на один с Россией.

Дональд Трамп

По мнению эксперта, американский президент тайно надеется, что за оставшееся до нового 2026 года кремлевский диктатор Владимир Путин разгромит украинскую армию или заставит офис президента Владимира Зеленского сдаться на милость победителю, чтобы не терпеть дальше такие страшные страдания.

Небоженко говорит, что если у Путина получится успешное наступление в глубь Украины, то он сможет попытаться, без серьезной реакции Трампа, провести новую микро спецоперацию-"СВО" в зоне стран Скандинавии, Балтики или финском "фронте", для того чтобы соединить Белоруссию с Калининградом.

Как говорит политолог, острая проблема кремлевского диктатора в том, что Россия быстро теряет Балтийское море. И пока он пытается пробиться к Европе через Украину, то, как считает Небоженко, может окончательно потерять единственный выгодный морской путь для своих подпольных нефтетанкеров через Балтийское море, которое быстро становится внутренним морем НАТО.

По мнению политолог, Путину придется решить для себя, что ему важнее — за лето 2025 года захватить еще 100 км украинской земли, потеряв 200 тыс. человек или провести быструю спецоперацию против стран Балтики или Финляндии, серьезно подорвав потенциал и единство НАТО.

"Поэтому, реально Трамп "дал" Путину полгода для принуждения Украины к капитуляции и открыл возможность Кремлю совершить военную провокацию против стран НАТО в Балтике. Если этого не получится, то США, через волю Конгресса, опять начнут помогать Украине. И тогда можно надеяться, что ситуация изменится коренным образом в пользу Украины", — считает Небоженко.

Но, добавляет он, эти полгода 2025 года будут для Украины, ВСУ, население и власти Зеленского самыми опасными за всю войну с российским агрессором

"Если мы выдержим, то США начнут нам помогать. Если мы потерпим поражения, то Трамп, как всегда, присоединится к победителю", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин послал Трампу сигнал относительно переговоров с Украиной.



