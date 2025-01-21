Трамп подготовил для Украины израильский сценарий: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
Уже действующей администрацией США, еще до инаугурации Трампа, к Израилю была применена жесткая аргументация – либо вы договариваетесь, либо наша помощь перестанет быть такой эффективной. То есть был применён тот самый рецепт, который может быть использован по Украине, когда Киев начнут подталкивать к договоренностям. В противном случае скажут, что мы не будем вам помогать, потому что это нам накладно и сложно. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал аналитик, политтехнолог Александр Кочетков.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
По его словам, точно такая же схема по ряду признаков реализуется и в отношении Украины.
Кочетков считает, что Киев подталкивают к тому, чтобы он начал договариваться, даже при неприемлемых, неприятных для себя условиях, которые не прекращают конфликт как таковой, не убирают его причины. Но по реализации этого сценария есть большие опасения: на сколько мы сумеем договориться на неприемлемых условиях и на сколько наша власть, когда какое-то перемирие вступит в силу, поймет, что она немедленно, интенсивно должна готовиться к новой войне, чтобы не получилось так, как в 2022 году.
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