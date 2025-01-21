Трамп подготовил для Украины израильский сценарий: о чем идет речь

Уже действующей администрацией США, еще до инаугурации Трампа, к Израилю была применена жесткая аргументация – либо вы договариваетесь, либо наша помощь перестанет быть такой эффективной. То есть был применён тот самый рецепт, который может быть использован по Украине, когда Киев начнут подталкивать к договоренностям. В противном случае скажут, что мы не будем вам помогать, потому что это нам накладно и сложно. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал аналитик, политтехнолог Александр Кочетков.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Алгоритм Трампа состоит в том, что война – это продолжение экономических терок за территории, ресурсы, сферы влияния. В этом смысле бизнесмены стремятся к тому, чтобы их корпорации не разрушали. Они также не хотят разрушать корпорации конкурентов. Они хотят их поглотить, принудить к каким-то условиям. То есть, в голове Трампа война – это, если не сумели договориться, повоевали, продемонстрировали силу и быстренько сели за стол переговоров. Вот так он к этому относится. Это его психологический тип бизнесмена. Поэтому также он отнёсся к этой экзистенциальной войне Израиля и ХАМАС. Несмотря на то, что не было явных причин для прекращения войны, тем не менее под давлением новой администрации США Израиль был вынужден пойти на эти переговоры. Проблема законсервирована. И как многие шутят, готовясь к следующей войне, ХАМАС начнёт рыть окопы буквально в день подписания соглашения", – отметил эксперт.

По его словам, точно такая же схема по ряду признаков реализуется и в отношении Украины.

Кочетков считает, что Киев подталкивают к тому, чтобы он начал договариваться, даже при неприемлемых, неприятных для себя условиях, которые не прекращают конфликт как таковой, не убирают его причины. Но по реализации этого сценария есть большие опасения: на сколько мы сумеем договориться на неприемлемых условиях и на сколько наша власть, когда какое-то перемирие вступит в силу, поймет, что она немедленно, интенсивно должна готовиться к новой войне, чтобы не получилось так, как в 2022 году.

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