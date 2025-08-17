Трамп поддержал план Путина прекратить войну в Украине: какие условия

После встречи с Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп готов поддержать идею, которая может кардинально изменить карту Украины. Как сообщает Fox News со ссылкой на европейский дипломатический источник, российский диктатор предложил обмен территориями, предусматривающий полный контроль России над Донбассом в обмен на замораживание боевых действий по другим направлениям.

По данным журналистов, Путин заявил о желании получить все территории Донецкой и Луганской области, в том числе с частями, которые остаются под контролем Киева. Россия же якобы готова согласиться на "замораживание" линии фронта в Запорожской и Херсонской областях и обсуждение соглашения с Украиной.

По данным телеканала, Путин таким образом якобы намекает Трампу на выход из "тупика" на войне в Украине, но только при условии, что получит ключевые промышленные области востока страны.

После переговоров в Анкоридже Трамп обсудил эту идею с европейскими союзниками. Как указывает Fox News, президент США не отверг ее, а, наоборот, дал понять, что видит в этом плане шанс для прекращения огня. Однако в Украине такое предложение было воспринято категорически негативно.

Президент Владимир Зеленский, присоединившийся к телефонному разговору после саммита между Трампом и Путиным, заявил, что передача Донбасса России абсолютно неприемлема и не может быть осуществлена в связи с запретом в Конституции Украины.

"Зеленский отказался выводить войска из оставшихся 30% Донецка, которые до сих пор контролирует Украина. Он заявил, что это будет неконституционным, а территория может быть использована в качестве плацдарма для дальнейших российских атак", — заключают журналисты слова президента.

