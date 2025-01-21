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Трамп планирует закончить войну в этом году: Зеленский назвал условия

Зеленский назвал условия, на которые готова пойти Украина, чтобы закончить войну.

сегодня, 17:00
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп планирует завершить войну в этом году. По словам Зеленского, важным условием окончания войны должен быть справедливый мир для украинцев, которые смогут вернуться и жить в безопасности.

Трамп планирует закончить войну в этом году: Зеленский назвал условия

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме, рассказал, что Трамп выразил желание быстро закончить войну в Украине.

"Трамп мне сказал, он будет делать все, чтобы закончить войну в этом году", — сказал Зеленский.

В ответ президент объяснил, что важно не просто быстро закончить войну в Украине, но и получить справедливый мир для украинцев. По его словам, нужно, чтобы украинцы вернулись домой, жили в безопасности и работали.

"Я ему сказал, что мы ваш партнер, это война у нас. Мы знаем все болезненные места, мы понимаем, как это для нас больно. Мы теряли наших людей – это самая большая потеря для нас. Мы хотим закончить войну в этом году. Но, не просто быстро, а справедливо, надежно для украинцев", — объяснил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал о планах Путина оккупировать другие страны. По словам президента, это живет в голове у российского диктатора, а именно покорить страны, бывшие ранее членами СССР, а также совершать гибридные атаки на другие государства.

Также "Комментарии" писали о том, как украинские военные отреагировали на заявления Трампа после инаугурации. По их словам, несмотря на попытки Трампа закончить войну в Украине, Путин этого не хочет, ведь планирует вписать свое имя в историю.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3ih9MSBHVmQ&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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