Трамп планирует закончить войну в этом году: Зеленский назвал условия

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп планирует завершить войну в этом году. По словам Зеленского, важным условием окончания войны должен быть справедливый мир для украинцев, которые смогут вернуться и жить в безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме, рассказал, что Трамп выразил желание быстро закончить войну в Украине.
В ответ президент объяснил, что важно не просто быстро закончить войну в Украине, но и получить справедливый мир для украинцев. По его словам, нужно, чтобы украинцы вернулись домой, жили в безопасности и работали.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал о планах Путина оккупировать другие страны. По словам президента, это живет в голове у российского диктатора, а именно покорить страны, бывшие ранее членами СССР, а также совершать гибридные атаки на другие государства.
Также "Комментарии" писали о том, как украинские военные отреагировали на заявления Трампа после инаугурации. По их словам, несмотря на попытки Трампа закончить войну в Украине, Путин этого не хочет, ведь планирует вписать свое имя в историю.
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