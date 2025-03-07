Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время общения с прессой в Овальном кабинете рассказал о видении завершения войны в Украине.

Фото портал "Комментарии"

Президент Америки заявил, что Путин настроен в заключение войны. И добавил, что ему проще иметь дело с Россией, чем с Украиной.

На вопрос, верит ли он российскому президенту после ночного удара по Украине, Трамп ответил утвердительно.

“Я верю, мы хотим иметь дело с Россией. Хотя они ужасно бомбят Украину сейчас… Я нахожу труднее иметь дело с Украиной, честно говоря, и у них нет карт”, — сказал Трамп.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Украины Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", анонсировал новое решение по войне в Украине. Американский президент рассматривает более жесткие санкции против России. Трамп продолжает принуждать Украину и Россию к миру.

“Исходя из того факта, что Россия прямо сейчас “толчет” Украину на поле боя, я решительно рассматриваю широкомасштабные банковские санкции, санкции и тарифы на Россию до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное мирное урегулирование и прекращение огня. В Россию и Украину, садитесь за стол прямо сейчас, пока не поздно. Спасибо!!!”, — писал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Также писали , что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, готов согласиться на установление перемирия в войне против Украины. Такую информацию сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Издание пишет, что Россия готова обсуждать временное перемирие в Украине при достижении прогресса в достижении окончательного мирного урегулирования. О таком вероятном решении сообщили люди, знающие вопрос в Москве.



