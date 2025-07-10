Трамп отреагировал на «список Зеленского» по военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп и ведущие республиканцы наконец-то сменили курс. Белый дом готовится отправить Украине дополнительное вооружение, а Конгресс – принять жесткие санкции против России. Об этом пишет рейтинговое издание The Washington Post.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Изменения произошли на фоне растущего раздражения Трампа из-за нежелания Владимира Путина всерьез обсуждать пути окончания войны против Украины. Трамп пообещал в прошлом году быстро остановить конфликт, но потерпел неудачу.

Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что президент согласился на некоторые украинские запросы по военной помощи на основе детального списка, который президент Украины Владимир Зеленский передал ему в прошлом месяце во время встречи в Гааге.

На Капитолийском холме спикер Палаты представителей Майк Джонсон и лидер большинства в Сенате Джон Тун заявили, что попытаются в этом месяце принять закон, который даст Трампу возможность вводить санкции против покупателей российских энергоносителей.

"Сейчас мы рассматриваем Украину и боеприпасы", — сказал Трамп журналистам 9 июля перед обедом с африканскими лидерами в Белом доме.

Обещание прозвучало на следующий день после того, как Трамп публично и в довольно жесткой форме высказал раздражение в адрес Путина, заявив, что тот "много несет чуши".

"Он все время очень любезен с нами, но в итоге это оказывается бессмысленным", — сказал Трамп на заседании кабинета министров.

Трамп выразил недовольство Путиным. Трамп и Путин разговаривали по телефону на прошлой неделе. После этого риторика Трампа в адрес Путина резко ужесточилась.

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