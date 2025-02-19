Трамп откровенно соврал: что говорят социологи о рейтинге Зеленского

Более половины украинцев выражают доверие Владимиру Зеленскому. Несмотря на заявления Дональда Трампа, его рейтинг в последнее время вырос. Такие данные содержит опрос, проведенный КМИС.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

По состоянию на первую половину февраля 2025 г. 57% граждан Украины поддерживают президента, а 37% – нет. Разница между доверием и недоверием составляет 20%.

Эти показатели несколько улучшились по сравнению с декабрем 2024 года, когда уровень доверия составил 52%, а недоверия – 39%, что давало баланс в 13%.

Согласно данным социологов, рейтинг Зеленского вырос вопреки заявлениям Трампа.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, Зеленский сохраняет высокий уровень доверия в Украине, что подтверждает его легитимность. Он подчеркнул, что для демократического общества такой результат очень хорош.

"Если некоторые международные партнеры обеспокоены легитимностью президента в контексте возможных мирных переговоров и считают, что необходимо настаивать на проведении выборов, то для украинцев эти вопросы не возникают. Президент и власть имеют полное право вести сложные переговоры, а выборы следует проводить после завершения войны и обеспечения надежных гарантий безопасности для Украины", — добавил социолог.

Опрос КМИС был проведен среди 1000 респондентов с 4 по 9 февраля 2025 года. Выборка не включала жителей временно оккупированных территорий, хотя некоторые респонденты были внутри перемещенными лицами из этих регионов. Также в опросе не участвовали граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года.

Как уже писали "Комментарии", Transparency International опубликовала обновленный индекс восприятия коррупции за 2024 год. В нем Украина опустилась на одну позицию и заняла 105-е место среди 180 стран мира, которые оценивались в рейтинге восприятия коррупции.