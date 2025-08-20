Трамп окончательно сделал свой выбор: стало известно, что теперь готовиться Украине в войне.

Технико-организационные встречи в Вашингтоне состоялись согласно заранее определенному плану — подобно предварительным переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным в Анкоридже, отмечает политический аналитик Александр Кочетков.

Фото: из открытых источников

Все мероприятия носили исключительно технический характер, даже несмотря на участие чиновников.

"Это технические встречи, на которых не принимаются окончательные решения", — отмечает Кочетков.

На переговорах в Анкоридже Путин лишь подтвердил Дональду Трампу готовность вести диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским, но на своих условиях, конечно, подчеркивает аналитик. Это хоть и небольшой, но важный сдвиг, учитывая, что ранее Кремль отрицал саму легитимность Зеленского как партнера для переговоров.

Во время переговоров в Вашингтоне уже Зеленский дал сигнал Трампу, также готовый встретиться с Путиным — но только на приемлемых для Украины условиях. В частности, он четко очертил, что выход ВСУ из Донбасса неприемлем. В то же время Украина нуждается в действенных гарантиях безопасности. Таким образом, никакого реального сближения между позициями Киева и Москвы пока не произошло.

Присутствие европейских лидеров в Вашингтоне имело целью не "зашить рот Зеленскому", а подчеркнуть, что гарантии безопасности важны не только для Украины, но и для всей Европы.

"Участие США – ключевой элемент надежности этих гарантий", – акцентирует Кочетков.

После достижения базового понимания Трамп позвонил по телефону Путину, чтобы начать подготовку к возможной встрече Зеленского с российским лидером. Путин согласился. Именно подготовительный этап переговоров станет определяющим — именно в нем может состояться поиск компромиссов и формулировок для будущего мирного соглашения. Или не состояться.

"Никакой измены не произошло, потому что окончательных договоренностей нет. И победы пока тоже нет — по той же причине", — заключает эксперт.

