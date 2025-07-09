Трамп объяснил, почему Путин начал войну против Украины: что стало ключевым фактором

Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной, побудившей российского диктатора Владимира Путина начать войну против Украины стал вывод американских войск из Афганистана. По его словам, это стало для Москвы "окном возможностей", ведь Путин увидел слабость США.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп на брифинге в Белом доме поделился своей версией причин начала войны России против Украины. Как уверяет президент США, вывод американских войск из Афганистана продемонстрировал слабость Соединенных Штатов, чем воспользовался Путин.

"Он (Путин — ред.) не решился бы. Но после случившегося в Афганистане он увидел окно возможностей", — сказал Трамп.

Также Трамп заявил, что не владеет информацией о прекращении поставок вооружения Украине, однако заверил, что США будут продолжать посылать вооружение.

"Мы присылаем Украине оборонительное оружие, и я это одобрил", – ответил Трамп.

По его словам, оружие Украине нужно для защиты, ведь Путин "убивает слишком много людей".

Напомним, что в феврале 2020 года при содействии Трампа было сформулировано соглашение с талибаном о выводе американских войск из Афганистана. Оно предусматривало постепенное сокращение войск, пока все солдаты США не покинут страну. Байден, придя к власти, продолжил план Трампа по выводу войск. Когда численность американских войск уменьшилась в 2021 году, талибы захватили власть в Афганистане.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп обвинил Байдена в начале войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, почему "новая" помощь США для Украины "курям на смех". Что не так с заявлением Трампа.