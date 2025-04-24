Трамп обратился к Путину после удара по Киеву: Стоп

Президент США Дональд Трамп отреагировал на массированную ракетно-дроновую атаку по Украине, которая произошла в ночь на 24 апреля. Об этом он написал в своей соцсети и обратился, вероятно, к Путину (фамилия не указана – ред.).

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

"Я не доволен российскими ударами по Киеву. В этом нет необходимости и очень несвоевременно. Владимир, остановись! 5000 солдат еженедельно погибает. Давайте заключим мирное соглашение", – написал Трамп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ночью Россия атаковала Украину ракетами и дронами. По данным министра МВД Игоря Клименко, около 40 очагов возгорания ликвидировали спасатели ГСЧС этой ночью в 9 регионах страны. Под массированным комбинированным ударом России находились Киев и область, Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельнитчина, Сумщина и Запорожье. Больше всего досталось Киеву, который обстреливал крылатые ракеты, ударные беспилотники и баллистика.

В украинской столице продолжается спасательная операция в Святошинском районе после атаки российских войск. Под завалами может находиться еще до 10 человек. Такую информацию в интервью "Радио Свобода" озвучил министр внутренних дел Игорь Клименко. Министр отметил, что в Святошинский район было попадание ракеты. Обломки ракеты изъяли на экспертизу. По словам Игоря Клименко, пока подтверждена гибель восьми человек. Девятая жертва – это останки тел, которые отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Министр добавил, что из одной семьи могли погибнуть сразу два ребенка.