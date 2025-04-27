Трамп никогда не будет на стороне Украины: эксминистр встревожил рядом заявлений

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Ткачик Олеся
Украина вряд ли сможет изменить отношение президента США Дональда Трампа к себе. Такое мнение высказал эксминистр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Говорит Великий Львов".
Дональд Трамп
По его словам, Украине необходимо понять: Соединенные Штаты больше не являются надежной опорой, и эта ситуация не изменится даже после завершения президентского срока Трампа.
Кулеба также оценил ход мирных переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США. По его мнению, Украина даже не приблизилась к реальным переговорам о завершении войны. Действительно, говорит дипломат, какие контакты происходят, но если говорить о реальной близости к прекращению огня, мы остались на том же уровне, что и в январе. А относительно перспектив окончания войны ситуация такая же, как прошлой осенью, добавил Кулеба.
Кроме того, бывший министр призвал украинцев не слишком беспокоиться о ежедневных новостях и заявлениях и таким образом беречь ментальное здоровье.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после переговоров Трампа и Зеленского в Риме Путин спустил на американского президента своих "придворных собак". По мнению экспертов, диктатор опасается, что Зеленский нашел общий язык с Трампом и теперь Путину придется выполнять ряд требований, в том числе и по Запорожской АЭС.
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