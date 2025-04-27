Трамп никогда не будет на стороне Украины: эксминистр встревожил рядом заявлений

Украина вряд ли сможет изменить отношение президента США Дональда Трампа к себе. Такое мнение высказал эксминистр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Говорит Великий Львов".

Дональд Трамп

"Я хочу, чтобы не было никаких иллюзий. Этого Трампа очень трудно представить, что может изменить. Что может смягчить его, сдержать, не позволить ему топором рубить. Это предмет разговора и работы. Но чтобы он стал на нашу сторону – этого не будет", — сказал Кулеба.

По его словам, Украине необходимо понять: Соединенные Штаты больше не являются надежной опорой, и эта ситуация не изменится даже после завершения президентского срока Трампа.

"Как не грустно это признавать, Америка ушла. Мы не можем больше полагаться на Америку. Ни сейчас, ни по меньшей мере в среднесрочной перспективе. То есть даже после того, как Трамп уйдет", – заметил Кулеба.

Кулеба также оценил ход мирных переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США. По его мнению, Украина даже не приблизилась к реальным переговорам о завершении войны. Действительно, говорит дипломат, какие контакты происходят, но если говорить о реальной близости к прекращению огня, мы остались на том же уровне, что и в январе. А относительно перспектив окончания войны ситуация такая же, как прошлой осенью, добавил Кулеба.

Кроме того, бывший министр призвал украинцев не слишком беспокоиться о ежедневных новостях и заявлениях и таким образом беречь ментальное здоровье.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после переговоров Трампа и Зеленского в Риме Путин спустил на американского президента своих "придворных собак". По мнению экспертов, диктатор опасается, что Зеленский нашел общий язык с Трампом и теперь Путину придется выполнять ряд требований, в том числе и по Запорожской АЭС.



