Трамп не знает, как закончить войну в Украине

Британское издание The Times сообщает, что президент США Дональд Трамп теряет уверенность в своих возможностях продвинуть мирный процесс в Украине. По данным журналистов, после саммита с Путиным на Аляске и встречи европейских лидеров с Владимиром Зеленским в Белом доме Трамп все больше разочаровывается тем, что дальнейших шагов к переговорам так и не произошло.

Трамп и Зеленский

Европейские партнеры видят причину срыва в действиях москвы, отказывающейся выходить на прямой диалог с Киевом. В то же время источники в Белом доме утверждают, что сам Трамп склоняется к мнению, что часть вины лежит и на европейских союзниках, которые подталкивают Украину добиваться более выгодных условий.

Таким образом, он фактически возвращается к той же позиции, что и в июне: тогда Трамп пригрозил последствиями в случае отсутствия прогресса, однако так и не выполнил свои заявления и свернул попытки добиться прекращения огня.

The Times напоминает, что политик неоднократно сравнивал войну между Украиной и россией с потасовкой детей на площадке. В недавних комментариях он заявил, что во время разговора с Путиным использовал эту аналогию, отметив, что обе стороны якобы должны "еще много бороться и страдать", прежде чем конфликт будет остановлен.

По мнению издания, подобная риторика может быть воспринята кремлем как сигнал для продолжения агрессии против Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине стартовало тестирование электронной системы е-Нотариат, которая станет единственной цифровой платформой для нотариальных услуг. Теперь все нотариусы могут присоединиться к работе с новой экосистемой, а первые сервисы для граждан появятся уже в 2026 году.