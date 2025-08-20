logo

Трамп не смог убедить Кремль: Москва выбирает войну, а не переговоры
НОВОСТИ

Трамп не смог убедить Кремль: Москва выбирает войну, а не переговоры

Time: Путин проигнорировал мирные инициативы Трампа и выбирает путь войны

20 августа 2025, 01:43
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Журналист издания Time Саймон Шустер пришел к выводу, что российский диктатор Владимир Путин отверг последние попытки президента США Дональда Трампа продвинуть идею мирных переговоров по Украине. По мнению автора, риторика Москвы свидетельствует не о готовности к компромиссам, а о желании затягивать время и продолжать агрессию.

Трамп не смог убедить Кремль: Москва выбирает войну, а не переговоры

Путин срывает мирные инициативы Трампа

Анализируя реакцию Кремля на контакты с американской стороной, Шустер обращает внимание на заявление помощника Путина Юрия Ушакова после умышленно размытой беседы с Трампом, а также на комментарии пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой. Но категорически отвергла идею привлечения войск НАТО как гарантии безопасности Украины. К этому прилагаются другие публичные заявления российских чиновников с угрозами и ультиматумами, демонстрирующие отсутствие каких-либо признаков готовности к встрече Путина с Владимиром Зеленским.

Шустер отмечает, что администрация США сейчас воздерживается от идеи введения новых санкций против России, считая, что такие меры не будут способствовать переговорам. Однако это подвергает сомнению возможности Вашингтона повлиять на позицию Кремля.

"Сейчас остается непонятным, как Трамп сможет заставить Путина сесть за стол переговоров. Исходя из нынешних сигналов Москва скорее готова вести войну дальше, чем двигаться к миру", — резюмирует журналист.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что по данным Bloomberg, около десяти государств Европы согласились присоединиться к формированию многонациональной группы военной поддержки Украины. Источники издания отмечают, что на первом этапе речь идет не о прямых боевых действиях, а о расширении подготовки и укреплении украинских вооруженных сил.



Источник: https://time.com/7310543/putin-trump-ukraine-war-kremlin-analysis/
