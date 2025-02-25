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Трамп не скрывает своего желания подыграть Путину: эксперт дал тревожный прогноз по переговорам

Эксперт отметил, что стороны обсуждают наиболее важные вопросы, и они постепенно закрепляются.

сегодня, 12:45
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Клименко Елена

Переговоры о возможном прекращении боевых действий в Украине чрезвычайно сложны и имеют множество подводных камней, как со стороны наших врагов, так и со стороны союзников. Каждый украинец размышляет о том, когда и как может наступить мир в этой войне. Военный эксперт Игорь Романенко считает, что США и их президент Дональд Трамп пытаются стать гарантом перемирия.

Трамп не скрывает своего желания подыграть Путину: эксперт дал тревожный прогноз по переговорам

Фото: из открытых источников

"Однако методы, которыми они это делают, вызывают недовольство как в Украине, так и в Европе. Трамп открыто демонстрирует свою приверженность Путину, что видно из его высказываний. Несмотря на все трудности, нам необходимо двигаться вперед по направлению к прекращению боевых действий. и Трампа подтвердили, что Украина примет участие в переговорах", — отметил Романенко в интервью ТСН.ua.

По его словам, шаг за шагом будут обсуждаться и закрепляться дальнейшие действия сторон.

"Далее в переговорном процессе будет обсуждаться вопрос линии разграничения: будут ли отводиться войска, на какое расстояние, куда и в каком качестве будут направлены 30 тысяч европейских военнослужащих, и это ли вообще произойдет. Будет ли их статус миротворческим — это большой вопрос. Они могут получить статус от ООН или ЕС или даже от Франции и Великобритании."

Он отмечает, что стороны обсуждают наиболее важные вопросы, и они постепенно закрепляются.

"Переговоры не будут легкими. Понятно, что они будут проходить в чрезвычайно сложных условиях. Трамп и Путин определились, что до апреля нужно прекратить боевые действия, а до 9 мая Путин планирует провести парад в Москве, на который пригласил даже лидера Китая. Трампа также устраивает эта дата. Он уже не говорит о том, чтобы остановить войну за день или сто дней, а считает, что для достижения соглашения о прекращении огня понадобится год. То есть, этот процесс может растянуться на весь 2025 год", — подчеркивает военный эксперт.

Ранее, как писал портал "Комментарии", Трамп заявил, что ведет переговоры с Путиным по окончании войны и совместных экономических проектов. Об этом он написал в своей социальной сети.



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Источник: https://tsn.ua/exclusive/tramp-vidverto-pidigruye-putinu-chogo-ukrayini-ochikuvati-vid-mirnih-peregovoriv-z-rosiyeyu-2774751.html
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