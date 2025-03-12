Трамп не хочет терять время: что известно о территориальных вопросах на переговорах

Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии прошли переговоры украинской и американской делегаций. По результатам встречи, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Украина согласилась на установление 30-дневной полной тишины. Однако об обсуждении территориальных вопросов официальных комментариев не было.

Фото портал "Комментарии"

Президент США Дональд Трамп назвал "сложной ситуацию" по переговорам по установлению мира в Украине. При этом он добавил, что во время встреч обсуждаются, в частности, территориальные вопросы, сообщает "Укринформ".

"У нас очень сложная ситуация, с одной стороны почти решенная", — отметил президент США, намекнув на договоренность о прекращении огня, достигнутую во вторник с украинской стороной.

В этом контексте он отметил, что "обсуждались многие детали", включая территории, привлеченные к потенциальному соглашению. Трамп также заявил, что не хочет "тратить попусту время".

Напомним, что народный депутат Алексей Гончаренко, как писал портал "Комментарии", прокомментировал вопрос, о котором говорили журналисты в начале переговоров — о территориальных уступках Украины.

"САМОЕ ГЛАВНОЕ. Никто заставлять нас отдавать свои территории не будет. Америка и администрация Трампа – на нашей стороне. Прямо с ними нужно правильно вести диалог. И дай Бог, чтобы такая коммуникация с США, как сегодня, была у нашей власти и дальше", — подчеркнул Гончаренко.

Народный депутат также отметил, что по результатам переговоров можно только всех поздравить и указал, что сейчас самое главное для Украины.



