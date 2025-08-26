Трамп не хочет окончания войны в Украине в 2025 году: названы шокирующие факты

Глава общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире КИЕВ24 выразил убеждение, что война в Украине в 2025 году не завершится, а продолжится и в следующем году, в значительной степени из-за политики президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп. Фото: СNN

По словам Романюка, Трамп фактически способствует затягиванию войны, позволяя ему перейти в 2026 год. Несмотря на громкие заявления в медиа о желании закончить войну, он избегает реальных действий, которые могли бы этому способствовать. В частности, отсутствие давления на Россию в виде санкций, отказ настаивать на прекращении боевых действий со стороны Путина и вообще разрешения ему манипулировать международным сообществом — все это создает условия для безнаказанного продолжения агрессии.

Романюк подчеркнул, что подобная политика не только не способствует миру, но и дает Путину возможность и дальше вести войну, разрушая жизнь украинцев. Военные действия продолжаются, а Запад, в том числе те, кто мог бы повлиять на Кремль, не предпринимает достаточного для сдерживания агрессора.

При этом Дональд Трамп ранее заявлял о намерениях завершить войну в Украине, что вызвало определенные надежды. Однако, как отметил эксперт, слова на телевидении и реальные шаги часто расходятся. На практике политика Трампа не предусматривает активного давления на Россию, что не способствует прекращению конфликта.

