Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность проведения трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Переговоры. Фото портал "Комментарии"

Трамп, как сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко, отметил, что если первая встреча пройдет нормально, он хотел бы почти сразу же провести вторую встречу с Зеленским и Путиным. И добавил, если они захотят, чтобы он там присутствовал.

Однако встреча может и не состояться.

"Если я не получу нужных мне ответов на первой встрече с Путиным, то второй встречи не будет", – объяснил свою позицию Трамп.

На вопрос, будут ли последствия для Путина и России, если он не согласится прекратить войну в пятницу, Трамп ответил, что последствия будут очень серьезными.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в конце следующей недели запланирована трехсторонняя встреча с участием Зеленского, Трампа и Путина.

"Два источника, знакомых с этими переговорами, сообщили во вторник, что США работают над местом для встречи Трампа, Путина и Зеленского уже в конце следующей недели", — пишет издание CBS News.

Кошмар Украины состоит в том, что президент США Дональд Трамп использует встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы выдать себя за кандидата на Нобелевскую премию мира, протолкнув военное урегулирование, которое передаст Киеву. Об этом пишет издание Politico.

По данным издания, озвучены ключевые требования Украины на переговорах. Среди них, сохранение курса в НАТО и ЕС, возвращение всех детей и военнопленных, никакой отмены санкций. Однако первоочередной должно быть постоянное прекращение огня, а затем возможен обмен территориями.