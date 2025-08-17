logo

BTC/USD

117985

ETH/USD

4530.27

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Трамп назвал Украине ужасное условие, которое закончит войну: что требует
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп назвал Украине ужасное условие, которое закончит войну: что требует

Дональд Трамп настаивает, что Украина должна быть готова отдать часть территории России, чтобы завершить войну.

17 августа 2025, 18:37 comments1112
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп намекнул на свою позицию по территориальному вопросу Украины. По мнению Трампа, Украина должна отдать России часть своих территорий, чтобы закончить войну.

Трамп назвал Украине ужасное условие, которое закончит войну: что требует

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп совершил репост в собственной соцсети Truth Social, где указано, что для завершения войны Украина должна согласиться на потерю части своих территорий.

"Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, иначе чем дольше продлится война, тем больше земель она потеряет", — говорится в сообщении.

О каких именно территориальных уступках идет речь, Трамп не уточнял. Это не первое неоднозначное заявление президента США. Ранее Трамп сообщил, что достиг "большого прогресса" в отношениях с Россией, но деталей не раскрыл.

Официальной реакции украинских властей на новое заявление Трампа нет, но ранее президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что никаких уступок по территориям не будет, ведь это противоречит Конституции. Европейские лидеры также заявляли, что мир на условиях Москвы не может быть приемлем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио заверил, что Соединенные Штаты не будут принуждать Украину к территориальным уступкам в войне с Россией. По его словам, Путин требует украинских земель, но против этого сами украинцы, а также европейцы, поэтому США не собираются давить на Киев по этому вопросу.

Также "Комментарии" писали, что спецпредставитель Трампа Стив Виткофф заявил о территориальных уступках по пяти регионам Украины, на которые пошел российский диктатор Владимир Путин.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115044508022400579
Теги:

Новости

Все новости