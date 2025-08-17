Трамп назвал Украине ужасное условие, которое закончит войну: что требует

Президент США Дональд Трамп намекнул на свою позицию по территориальному вопросу Украины. По мнению Трампа, Украина должна отдать России часть своих территорий, чтобы закончить войну.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп совершил репост в собственной соцсети Truth Social, где указано, что для завершения войны Украина должна согласиться на потерю части своих территорий.

"Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, иначе чем дольше продлится война, тем больше земель она потеряет", — говорится в сообщении.

О каких именно территориальных уступках идет речь, Трамп не уточнял. Это не первое неоднозначное заявление президента США. Ранее Трамп сообщил, что достиг "большого прогресса" в отношениях с Россией, но деталей не раскрыл.

Официальной реакции украинских властей на новое заявление Трампа нет, но ранее президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что никаких уступок по территориям не будет, ведь это противоречит Конституции. Европейские лидеры также заявляли, что мир на условиях Москвы не может быть приемлем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио заверил, что Соединенные Штаты не будут принуждать Украину к территориальным уступкам в войне с Россией. По его словам, Путин требует украинских земель, но против этого сами украинцы, а также европейцы, поэтому США не собираются давить на Киев по этому вопросу.

Также "Комментарии" писали, что спецпредставитель Трампа Стив Виткофф заявил о территориальных уступках по пяти регионам Украины, на которые пошел российский диктатор Владимир Путин.