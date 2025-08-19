logo

Трамп назвал три страны, которые могут отправить войска в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп назвал три страны, которые могут отправить войска в Украину

Дональд Трамп заявил, что Великобритания, Франция и Германия готовы разместить войска в Украине для обеспечения безопасности. США исключают ввод своих военных.

19 августа 2025, 17:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритания, Франция и Германия готовы рассмотреть возможность введения своих войск в Украину для гарантий безопасности. Однако категорически возразил, что американские солдаты будут на украинской территории.

Трамп назвал три страны, которые могут отправить войска в Украину

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News рассказал о новых деталях гарантий безопасности для Украины, если она не будет членом НАТО. По его словам, европейские государства в первую очередь обязались предоставить гарантии безопасности для Киева, а именно три страны могут отправить свои войска в Украину.

"Франция, Германия и Великобритания – они хотят иметь войска на месте. Я не думаю, что это будет проблемой", – сказал Трамп.

В то же время Трамп категорически отрицал возможность отправки американских военных на украинскую территорию.

"У вас есть моя гарантия, и я президент. Я просто пытаюсь остановить убийства людей", — ответил президент США.

Несмотря на это, Трамп предположил, что США могут предоставить Украине поддержку с воздуха, как часть гарантий безопасности. Однако не объяснил, что за этим утверждением стоит.

В разговоре Трамп также повторил свою позицию по поводу не расширения НАТО. По его словам, Украина была буфером между Россией и Европой. По мнению американского президента "СССР и Россия были правы, не желая видеть НАТО у своих границ". Таким образом, Трамп в очередной раз отверг возможность вступления Украины в Североатлантический альянс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп заявил о возможности Украины получить много своих земель в рамках мирного соглашения.

Также "Комментарии" писали, что эксперт по языку тела раскрыл неожиданные детали о встрече Трампа и Зеленского.



Источник: https://www.foxnews.com/shows/fox-news-live
