Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Президент США Дональд Трамп считает, что именно Крым стал первопричиной начала войны в Украине в 2014 году, мол, Путин хотел получить полуостров и не допустить вступление Украины в НАТО. Он также обвинил в оккупации полуострова Барака Обаму в интервью каналу Fox News.
Трамп назвал причину начала войны в Украине
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Лавров заявил, что Россия никогда не ставила своей целью завоевать Крым или Донбасс, или так называемую "Новороссию", главной задачей была защита русских людей.
"Президент Трамп и его команда, особенно после встречи на Аляске, гораздо глубже стали подходить к урегулированию этого кризиса, понимая, что необходимо устранить первопричины, о чем мы, президент Путин, постоянно говорили", — сказал он. "И одна из этих первопричин — как раз проблема безопасности России, связанная с тем, что грубым образом в течение десятилетий последовательно нарушались даваемые нам обязательства не допустить расширения НАТО на восток. Президент отмечал несколько раз, что после этих обещаний было пять волн расширения НАТО", — добавил министр.