Президент США Дональд Трамп считает, что именно Крым стал первопричиной начала войны в Украине в 2014 году, мол, Путин хотел получить полуостров и не допустить вступление Украины в НАТО. Он также обвинил в оккупации полуострова Барака Обаму в интервью каналу Fox News.

Трамп назвал причину начала войны в Украине

" Путин, надо отдать должное, он получил это от Обамы. Но они сказали: "Хотим обратно". И это не очень хорошо восприняли, потому что прошло двенадцать лет. База подлодок, она там еще задолго до Путина. Знаете, они там давно, но задолго до Путина. И еще они сказали: "Хотим в НАТО". Обе эти вещи невозможны, потому что еще до Путина это было табу для России или СССР... Они могли просить многое другое, но еще хотели вернуть уже отданный Крым. Они строили, расширяли все и тратили кучу денег. Все потому, что Барак Обама отдал его в одном из самых глупых сделок, которые я видел. Но сейчас произошло нечто подобное ", – отметил Трамп.

"Президент Трамп и его команда, особенно после встречи на Аляске, гораздо глубже стали подходить к урегулированию этого кризиса, понимая, что необходимо устранить первопричины, о чем мы, президент Путин, постоянно говорили", — сказал он. "И одна из этих первопричин — как раз проблема безопасности России, связанная с тем, что грубым образом в течение десятилетий последовательно нарушались даваемые нам обязательства не допустить расширения НАТО на восток. Президент отмечал несколько раз, что после этих обещаний было пять волн расширения НАТО", — добавил министр.