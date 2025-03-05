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Трамп назвал ключевой момент, после которого Путин решился на войну против Украины

Дональд Трамп во время своего выступления не упустил возможности напомнить команде Байдена о провал с Афганистаном

сегодня, 08:24
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин решился на вторжение в Украину после "неудачного" вывода войск США из Афганистана. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе. 

Трамп назвал ключевой момент, после которого Путин решился на войну против Украины

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Американский лидер предположил, что Владимир Путин, таким образом, почувствовал в себе силы после решения администрации экс-президента США Джо Байдена.

"Когда Путин увидел, что произошло, я думаю, он сказал: "Ну, может быть, это мой шанс". Вот как все было плохо. Этого не должно было случиться. Крайне некомпетентные люди", — сказал Трамп.

Отметим, также во время своего выступления в Конгрессе президент США Дональд Трамп заявил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорится, что Украина готова "сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить устойчивый мир", а также подписать соглашение об ископаемых.

Дональд Трамп, говоря о войне в Украине, сказал, что 2 тысячи человек убивают каждую неделю – "россиян и украинцев", и что он хочет "чтобы это прекратилось".                                             

"Вы хотите, чтобы это продолжалось еще 5 лет?", – спросил Трамп. 

Также американский лидер отметил, что получил "важное письмо" от Владимира Зеленского. По словам Трампа, в письме, в частности, говорилось: "Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь длительного мира".

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, для чего представители Трампа связывались с Зеленским после ссоры в Белом доме.




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