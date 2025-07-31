Президент США Дональд Трамп четко дал понять, что хочет заключить соглашение о прекращении войны России в Украине до 8 августа, сообщили Соединенные Штаты в Совете Безопасности ООН в четверг, передает агентство Reuters.

Трамп назвал дату подписания соглашения о прекращении войны в Украине

"И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и крепком мире. Пора заключить сделку. Президент Трамп четко дал понять, что это должно быть сделано до 8 августа. Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира", – заявил высокопоставленный американский дипломат Джон Келли перед 15 членами Совета ООН.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сенатор США Линдси Грэм в публикации в соцсети X обратился в Россию с призывом соблюсти дедлайн Трампа и выполнить условия президента США о прекращении огня в Украине, иначе США "изменит правила игры".

"Россия, ты права на счет санкций. Вам удалось их избежать и вы научились с ними жить. Очевидно, вы не понимаете, что президент Трамп меняет правила игры и собирается ввести тарифы на страны, которые покупают вашу нефть и газ, поддерживая вашу военную машину. Возможно, вам следует как можно быстрее связаться с этими странами, чтобы узнать, разделяют ли они вашу пренебрежительную позицию. Значительное большинство представителей обеих партий готово помочь президенту Трампа", – написал сенатор.

Также "Комментарии" писали , что президент США Дональд Трамп на борту президентского самолета Air Force One, которым он направлялся из Шотландии в США, сообщил прессе, что 10-дневный срок ультиматума Путину начался 29 июля.

"Хотите большой сенсации?.. Вы готовы?.. Десять дней с сегодняшнего дня (29 июля – ред.)… А потом мы собираемся ввести тарифы и прочее. Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что Путин, очевидно, хочет продолжить войну. Но мы собираемся ввести тарифы и разные другие мероприятия", – заявил он.