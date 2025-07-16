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Трамп насторожил заявлением о Patriot для Украины: что произошло

Политолог Владимир Фесенко отмечает, что к заявлениям о 17 системах Patriot следует относиться осмотрительно.

16 июля 2025, 08:10
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп выступил с рядом громких заявлений, среди которых особое внимание Украины привлекли обещания по поставкам вооружения. Об этом в комментарии для YouTube-канала РБК-Украина рассказал политолог Владимир Фесенко.

Трамп насторожил заявлением о Patriot для Украины: что произошло

Фото: 24 Канал

По словам эксперта, самыми важными из всего сказанного являются сигналы о возможном усилении военной помощи Киеву. Однако он предостерег: некоторые утверждения следует воспринимать критически, в частности, заявление Трампа о якобы передаче 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot.

"Я очень сомневаюсь, что в Пентагоне вообще знают, где взять эти 17 комплексов. Это выглядит как политическое заявление, а не реальный план", — заметил Фесенко.

По его мнению, более приземленный и практический подход продемонстрировал министр обороны Германии Борис Писториус, который во время своего визита в Вашингтон сообщил, что речь идет о передаче Украине одного-двух Patriot, что требует времени и согласования.

"Это выглядит более правдоподобно", — подчеркнул политолог.

Несмотря на это сам факт продолжения военной поддержки со стороны Запада эксперт считает положительным знаком для Украины. По его словам, решение по поставкам систем ПВО, ракет и боеприпасов в рамках сотрудничества между США и НАТО – это важный шаг в усилении обороноспособности страны.

Кроме того, Дональд Трамп также пригрозил введением 100% пошлин на российский экспорт, если Кремль не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Как уже писал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес России, поставив ультиматум Владимиру Путину – 50 дней на достижение мирного соглашения. По мнению публициста из Вашингтона Андрея Пионтковского, эти полтора месяца могут оказаться решающими для самого путинского режима, ведь ситуация внутри России способна резко обостриться.



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