Трамп нашел новый способ держать Путина на крючке: раскрыт важный нюанс

Президент США Дональд Трамп угрожает Индии введением санкций в ответ на ее тесные экономические связи с Россией. Согласно информации издания Bloomberg, Трамп резко изменил традиционный курс американской внешней политики по Нью-Дели, который годами базировался на стратегическом партнерстве по противодействию Китаю в регионе.

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После многолетней дипломатической балансировки, Трамп сделал Индию объектом жесткого давления — в попытке заставить Кремль прекратить агрессию против Украины. В частности, Вашингтон возмущен тем, что Индия остается ключевым покупателем российской нефти, несмотря на санкции Запада. Трамп пригрозил санкциями, если Нью-Дели не скорректирует свою позицию, но индийское правительство сохраняет жесткий курс.

Во время недавней речи Трамп подверг жесткой критике Индию за участие в формате БРИКС и за чрезмерную зависимость от сотрудничества с Россией, заявив: "Пусть тогда идут ко дну со своими мертвыми экономиками вместе". Это стало сигналом отказа США от предыдущей политики снисхождения относительно исторических связей Нью-Дели с Москвой.

В то же время, заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер обвинил Индию в недобросовестной торговой политике, введении высоких пошлин на американскую продукцию, манипуляциях с миграционной системой США и активной закупке нефти в РФ, что, по его словам, почти равно объемам Китая.

Евросоюз и США ранее также обвиняли индийские нефтеперерабатывающие предприятия в том, что они способствуют финансированию войны из-за импорта нефти из России. За последние два года Индия стала крупнейшим потребителем российской морской нефти, увеличив объемы импорта с нулевых до трети от общего объема.

Несмотря на то, что Китай остается главным союзником Кремля, влияние США на Пекин ограничено, в частности из-за зависимости от китайских редкоземельных металлов, необходимых для технологического производства. Поэтому Трамп фокусируется на Индии как на важном рычаге давления на Путина.

Как уже писали "Комментарии", на оккупированных Россией территориях Украины разворачивается системная кампания по отчуждению жилья местных жителей в пользу россиян. Как сообщает The Wall Street Journal, тысячи квартир, покинутых в результате войны, были признаны "бесхозными", что позволило российской администрации передать их новым "владельцам" из РФ.