Трамп нарисует для России собственные «красные линии»: подробности

Союз между Россией и Северной Кореей создает проблемы не только для Соединенных Штатов, но и для Китая, отметил в эфире Freedom политолог Владимир Фесенко. По его мнению, это сотрудничество нарушает баланс сил в Восточной Азии, поскольку Северная Корея постепенно выходит из под доминирующего влияния Китая, больше ориентируясь на Россию в обмен на взаимный обмен ресурсами. Это ослабляет влияние Китая на Пхеньян и ситуацию на Корейском полуострове.

Дональд Трамп

Фесенко предупреждает, что если Ким Чен Ын, заручившись поддержкой России, предпримет агрессивные действия на Корейском полуострове, это может привести к серьезным последствиям для китайской международной торговли. При этом эксперт напомнил, что Дональд Трамп ранее встречался с лидером Северной Кореи дважды, но это не изменило ситуацию с ядерной угрозой.

Политолог считает, что США придется четко определить "красные линии" для России и Северной Кореи, чтобы избежать обострения ситуации. Он предполагает, что американская администрация возможно предоставит Украине разрешение на использование дальнобойного оружия против скоплений северокорейских войск, если те появятся на территории России.

"Ибо если Соединенные Штаты не будут реагировать, не будут ставить упреждающие "красные линии" и для России, и для Северной Кореи, то тогда проблема будет только нарастать. Поэтому придется, вероятно, Трампу заниматься этой проблемой. Скорее всего, и сейчас со стороны Байдена, и со стороны Трампа в перспективе будут предупреждения в адрес россиян, прежде всего, чтобы они по меньшей мере не увеличивали северокорейский контингент для войны против Украины", — считает политолог.

По мнению Фесенко, рост влияния Северной Кореи и ее альянса с Россией представляет угрозу, на которую США должны реагировать, чтобы избежать углубления кризиса.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в НАТО объяснили, зачем КНДР направила свои войска в Россию.



