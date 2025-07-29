Война на Украине может завершиться не в пользу Киева. Такую тревожную перспективу озвучил военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов. Он прокомментировал возможные действия американского президента Дональда Трампа. По словам Жданова, Трампа не интересует исход войны между Украиной и Россией.

Дональд Трамп. Фото: СNN

"Кстати, здесь еще одна собака зарыта: Трампу не нужен выигрыш, ему плевать, как закончится война", — подчеркнул эксперт.

По мнению Жданова, Трамп преследует, прежде всего, личные политические цели. Главной задачей для него будет не достижение мира на условиях справедливости, а простая остановка огня, которую он сможет оказать в качестве собственной дипломатической победы.

"Ему нужно, чтобы просто прекратили стрелять, – и тогда он последует за Нобелевской премией мира", – добавил Жданов.

Накануне Дональд Трамп недавно выступил с очередным заявлением о войне в Украине. Во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером он сообщил о намерении сократить 50-дневный срок ультиматума для российского президента Владимира Путина.

"Я очень разочарован, я разочарован в президенте Путине. Так что нам придется пересмотреть это, и я собираюсь сократить те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего срока, потому что, думаю, я уже знаю ответ, что будет", – сказал Трамп.

В то же время, лидер США напомнил, что РФ неоднократно срывала договоренности, продолжая обстрелы украинских городов. В частности, Трамп упомянул о трагедиях, вызванных ракетными ударами, унесшими жизни мирных жителей, в частности пожилых людей.

Напомним, "Комментарии" уже писали, что в первой половине 2025 года дефицит бюджета Российской Федерации превысил отметку в 3,7 триллиона рублей, что уже стало серьезным ударом для экономики страны-агрессора. Однако дополнительную финансовую нагрузку России создает и Украина, продолжая уничтожение живой силы и техники оккупантов.