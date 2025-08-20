Американский президент Дональд Трамп продемонстрировал неспособность США эффективно противостоять экономически стабильным странам в торговых войнах, считает исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда. Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

Фото: 24 Канал

По словам эксперта, несмотря на громкие заявления Трампа о введении вторичных санкций, их реальное влияние ограничено.

"Риторика о вторичных санкциях на самом деле маскирует попытку развязать торговую войну, но за время президентства Трампа он не смог добиться успеха ни в одном из подобных конфликтов. Если страна имеет хоть какую-то экономическую силу, она дает отпор и сопротивляется на равных", — пояснил Магда.

Он также обратил внимание на масштабы торговли между Вашингтоном и Москвой:

"Объемы торговли между США и Россией очень незначительны — всего около $3,5 млрд. Это мизер в глобальном измерении".

Магда подчеркнул, что подобная ситуация демонстрирует изменения в глобальном балансе сил.

"Мир все больше становится многополярным, и Трамп, сам того не желая, показал, что США уже не доминируют так, как раньше", — подчеркнул политолог.

Отдельно Магда выразил скепсис по поводу реальной готовности европейских государств направить войска в Украину даже в случае достижения прекращения огня.

"Я очень сомневаюсь, что 8 стран Европы действительно готовы прислать свои силы на украинскую территорию. С начала создания так называемой 'коалиции решительных' мы постоянно слышим обещания, но они больше ориентированы на внутренний электорат, чем на реальные действия. В случае потерь среди военных это вызовет политический кризис", — сказал он.

Кроме того, эксперт добавил, что участие иностранных военных формирований требует согласия обеих сторон конфликта.

"Миротворцы не могут явиться без согласия России, а Кремль на это не пойдет", — резюмировал Магда.

"Комментарии уже писали , что если кремлевский диктатор Владимир Путин откажется от предложенных условий мирного соглашения, инициированных президентом США Дональдом Трампом, это может серьезно ослабить позиции России на мировой арене и сделать ее политическим сателлитом Китая".