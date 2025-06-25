Трамп наконец-то прокомментировал массированные удары РФ по Киеву: что заявил

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на произошедший 23 июня ракетный удар России по Киеву. Во время пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Гааге 25 июня Трамп заявил, что подобные трагедии были бы невозможны при его президентстве.

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"Такого никогда бы не случилось. И я убежден — этого не произошло бы, будь я на посту президента Соединенных Штатов раньше. Я повторял это уже сотни раз", — подчеркнул он, комментируя жертвы среди мирного населения столицы Украины.

Трамп назвал ситуацию с российской агрессией против Украины "ужасной" и заявил о надежде на ее мирное решение. Он обратил внимание на важность того, чтобы европейские страны активнее приобщались к обеспечению собственной безопасности, ведь коллективная оборона может стать ключом к предотвращению подобных катастроф в будущем.

"На прошлой неделе Россия понесла потери — более 7 тысяч военных, но она продолжает обстреливать Киев и другие украинские города. Это означает одно — снова гибнут люди, теряются жизнь, рушатся судьбы. И это трагедия, которая никогда не должна была произойти", — подчеркнул Трамп.

Напомним, что в результате удара по жилому сектору Шевченковского района Киева погибли мирные жители, в том числе 11-летняя девочка и ее мать. Россия применила дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, нанеся масштабный ущерб гражданской инфраструктуре. В результате атаки целая семья погибла — выжил только ребенок, который на момент обстрела находился у бабушки.

Как уже писали "Комментарии", в Гааге продолжается саммит НАТО, где одной из центральных тем остается ситуация в Украине. По данным Bloomberg, во время закрытого заседания бывший президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление: "С Украиной нужно что-то делать", отметив, что ситуация там, по его словам, "вышла из-под контроля".