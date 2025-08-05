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Трамп наконец перейдет к жестким действиям против Путина: названы три "оружия" США

Смена позиции Трампа связана с влиянием генерала Кита Келлога, которого поддерживают даже европейские дипломаты.

5 августа 2025, 08:10 comments1023
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп кардинально пересмотрел свое отношение к Кремлю — теперь он не только отказывается от диалога с Владимиром Путиным, но и называет так называемые мирные инициативы России лишь прикрытием для дальнейшей агрессии против Украины. Об этом заявил глава Центра совместных действий Олег Рыбачук.

Трамп наконец перейдет к жестким действиям против Путина: названы три "оружия" США

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: 24 Канал

По его словам, команда Трампа готовит жесткие действия по трем основным направлениям — санкционное давление, усиление военной помощи Украине и влияние на партнеров Кремля.

"Мы давно ждали откровения у Трампа. Похоже, оно проявляется", — прокомментировал Рыбачук.

Он отметил, что Соединенные Штаты больше не намерены вести переговоры с Москвой в условиях, когда она продолжает уничтожение украинских городов под видом мирных инициатив.

По словам аналитика, существенную роль в изменении риторики Трампа играет генерал Кит Келлог — советник, имеющий поддержку не только в американском политикуме, но и среди европейских дипломатов. Именно Келлог, как считает Рыбачук, сейчас определяет главные векторы внешней политики Трампа по отношению к России.

Американский президент больше не согласен на уступки Кремлю, в частности, на требования по выводу украинских войск из временно оккупированных областных центров или ограничению оборонного потенциала Украины. Напротив, команда Трампа выступает за продолжение предоставления оружия Киеву.

"Соединенные Штаты будут и дальше предоставлять Украине оружие, чтобы оно могло сдерживать агрессию", — отметил Рыбачук.

Впрочем, Трамп может согласиться на определенные компромиссы, не затрагивающие территориальную целостность Украины. Речь идет, в частности, о временной заморозке процесса вступления в НАТО, частичном ослаблении санкционного давления или запуске совместных экономических инициатив на выгодных для Москвы условиях.

Рыбачук также обратил внимание на уже используемые инструменты экономического давления, направленные на союзников России. Да, Индия начала сокращать объемы закупок российской нефти в пользу американской.

"Самая крупная государственная компания Indian Oil Company уже закупила 7 миллионов тонн более дорогой, но американской нефти", — напомнил эксперт.

Как уже писали "Комментарии", Россия вместе с Беларусью регулярно организуют совместные военные учения, в том числе такие масштабные как "Запад-2025", "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025". По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, во время этих учений армии обеих стран главным образом сосредоточены на тренировках наступательных операций.



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Источник: https://24tv.ua/geopolitics/sanktsiyi-partneri-putina-zbroya-dlya-ukrayini-yak-tramp-diktuye_n2886074
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