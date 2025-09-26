Трамп начал иначе говорить об Украине: названа большая осторожность

Президент США Дональд Трамп кардинально скорректировал свое отношение к российско-украинской войне, однако это изменение не результат его собственного переосмысления, а следствие внешнего и внутриполитического давления. Об этом в эфире телеканала Эспрессо заявил политолог, соучредитель Национальной платформы устойчивости и сплоченности Олег Саакян.

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, на риторику Трампа повлияли две ключевые силы – приближение выборов в Сенат США и рост геополитической активности Европейского Союза. Европа все активнее проявляет себя как самостоятельный игрок на международной арене, в частности, в контексте треугольника США — Китай — ЕС.

"Предыдущая стратегия Трампа оказалась провальной. Он постоянно заигрывал с Путиным и в конце концов не получил ничего, кроме позора и насмешек — даже от собственной команды", — отметил Саакян.

Политолог считает, что Трамп долгое время находился в плену иллюзий по поводу "величия России" и строил свою политику на ожидании ее успехов в войне. Он рассчитывал, что Путин покажет прогресс на фронте, после чего Трамп сможет выйти на сцену как миротворец, который спасет ситуацию. Однако эти расчеты потерпели крах.

"Когда Трамп называет Путина бумажным тигром", он фактически признает: баланс сил был оценен им неправильно. Украина смогла выстоять, Европа включилась в помощь, а Россия оказалась гораздо слабее, чем он думал", — объяснил аналитик.

В то же время, несмотря на смену риторики, Саакян предостерегает: это не значит, что Трамп станет искренним союзником Украины.

"Трамп говорит: "Я не буду частью проблемы, но и не стану частью решения". То есть, он дистанцируется от процесса, оставляя основную роль НАТО и Европе", — добавил эксперт.

Политолог подчеркнул, что новая позиция Трампа является скорее отражением более широких изменений в политическом курсе США, чем следствием внутренней трансформации самого политика.

"Самую темную ночь с Трампом мы уже прошли. Он больше не пророссийский, но и проукраинским тоже не станет", — резюмировал Саакян.

