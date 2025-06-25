Трамп на встрече с Зеленским обошел крайне важный вопрос: о чем идет речь

Во время пресс-конференции на саммите НАТО в Гааге президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с Владимиром Зеленским прекращение огня в Украине. Как сообщает Clash Report, политик пояснил, что преследовал цель только личное общение с украинским лидером.

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"Я просто хотел узнать, как у него дела. У нас были сложные моменты в прошлом, но встреча была очень теплой. Зеленский был невероятно приветливым. Это был хороший разговор, и я рад его увидеть", — заявил Трамп.

Он отметил, что хотя перемирие во время встречи не обсуждалось, он считает, что настало подходящее время для завершения войны. Трамп также намекнул на возможность диалога с Владимиром Путиным по прекращению боевых действий.

Комментируя ситуацию в Украине, Трамп подчеркнул, что президент Зеленский ведет "очень сложную, но в то же время результативную борьбу". В то же время он добавил, что война с Россией намного сложнее многих других конфликтов, которые происходили в мире, и вспомнил о собственных сложностях в отношениях как с Путиным, так и с Зеленским в прошлом.

Трамп особо подчеркнул, что Европа демонстрирует все большую готовность брать на себя ответственность за собственную безопасность, и это, по его словам, может предотвратить грядущие кризисы.

"Ситуация между Россией и Украиной — это катастрофа, которую еще можно остановить. Надеюсь, мы найдем решение", — сказал он.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп резко отреагировал на произошедший 23 июня ракетный удар России по Киеву. Во время пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Гааге 25 июня Трамп заявил, что подобные трагедии были бы невозможны при его президентстве.