Трамп на это решился впервые после возвращения в Белый дом: какую возможность получила Украина

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Кречмаровская Наталия
Американская сторона приостанавливала оказание помощи Украине, согласованной при президентстве Джо Байдена. Эта ситуация чрезвычайно всколыхнула Украину. В настоящее время позиция президента США Дональда Трампа резко поменялась.
Зеленський и Трамп. Фото из открытых источников
Народная депутат Украины Ирина Геращенко отметила, что Трамп объявил о развороте позиции относительно войны в Украине. Во время публичного выступления, комментируя эскалацию со стороны России, Трамп заявил, что США пришлют оружие, чтобы украинцы могли защищаться.
По словам Геращенко, позиция Трампа изменилась из-за "очень сильных ударов", которые испытывает Украина. Он упомянул о массированных ракетных атаках на Киев, Харьков, Днепр и другие города, а также о многочисленных жертвах среди мирного населения. Нардепка отметила, что Пентагон после выступления Трампа подтвердил отправку дополнительного оружия в Украину.
По ее словам, такое изменение позиции Трампа – это также результат влияния Конгресса, где республиканцы и демократы все чаще выступают с общими призывами к активной помощи Украине. Именно поэтому, подчеркнула она, важно активизировать диалог с Конгрессом.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что по словам народного депутата Софии Фединой, Украина провалила коммуникацию о помощи США.