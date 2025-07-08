Трамп на это решился впервые после возвращения в Белый дом: какую возможность получила Украина

Американская сторона приостанавливала оказание помощи Украине, согласованной при президентстве Джо Байдена. Эта ситуация чрезвычайно всколыхнула Украину. В настоящее время позиция президента США Дональда Трампа резко поменялась.

Зеленський и Трамп. Фото из открытых источников

Народная депутат Украины Ирина Геращенко отметила, что Трамп объявил о развороте позиции относительно войны в Украине. Во время публичного выступления, комментируя эскалацию со стороны России, Трамп заявил, что США пришлют оружие, чтобы украинцы могли защищаться.

По словам Геращенко, позиция Трампа изменилась из-за "очень сильных ударов", которые испытывает Украина. Он упомянул о массированных ракетных атаках на Киев, Харьков, Днепр и другие города, а также о многочисленных жертвах среди мирного населения. Нардепка отметила, что Пентагон после выступления Трампа подтвердил отправку дополнительного оружия в Украину.

"Это первое официальное заявление Трампа о возобновлении масштабной военной помощи Украине с момента его возвращения в Белый дом. Это сигнал политических изменений в Вашингтоне. Рост интенсивности российских атак и усиление давления со стороны союзников в Европе, в частности Германии и Франции, заставляют Белый дом менять подход", — отметила народная депутат.

По ее словам, такое изменение позиции Трампа – это также результат влияния Конгресса, где республиканцы и демократы все чаще выступают с общими призывами к активной помощи Украине. Именно поэтому, подчеркнула она, важно активизировать диалог с Конгрессом.

"Для Украины это — критическое окно возможностей, которое нужно использовать для укрепления обороноспособности и возобновления стратегического диалога с США. Коммуникация 5-6 менеджерами была провалена, переговорную команду надо усилить профессиональными дипломатами, которые не вызывают раздражение Вашингтона. Киеву следует системно работать над гарантиями долгосрочной поддержки", — подчеркнул он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что по словам народного депутата Софии Фединой, Украина провалила коммуникацию о помощи США.



