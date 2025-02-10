Трамп может заставить Путина начать переговоры: какие два инструмента следует использовать президенту США

Для того чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров, Дональду Трампу необходимо применить два ключевых инструмента: ослабить военный потенциал России и укрепить Украину из-за увеличения помощи. Если это не произойдет, Путин не будет спешить с мирными переговорами. Об этом в комментарии для "24 Канала" рассказал израильский военный аналитик Давид Шарп.

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По его словам, отметив, что у России еще достаточно ресурсов для продолжения войны.

Владимир Путин рассчитывает, что сокращение помощи Украине и проблемы с мобилизацией позволят ему быстрее истощить украинские ресурсы, чем иссякнут его собственные. В таком случае он либо начнет переговоры по более выгодной позиции, либо добьется значительных военных успехов.

Однако Трамп может повлиять на экономические возможности России и изменить ситуацию в стране-агрессоре, ослабив ее военный потенциал и одновременно укрепив Украину благодаря увеличенной помощи.

"Если этого не произойдет, у Путина не будет никаких причин спешить с мирными переговорами. Почему ему идти на переговоры сейчас, если он считает, что через несколько месяцев сможет добиться лучших результатов, например, захватить новые территории или истощить противника?", — пояснил Шарп.

Эксперт также подчеркнул, что если потери России не стали критическими и не мешают дальнейшему наступлению, они не имеют большого значения. Россия еще не провела полную мобилизацию, свидетельствующую о наличии ресурсов и о том, что текущая тактика их устраивает.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности начать переговоры по завершению войны, но только в случае получения реальных гарантий безопасности от США и Европы.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп заявил, что если Владимир Путин откажется заключить мирное соглашение и прекратить войну, Россию ожидают серьезные последствия.