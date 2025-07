Трамп может завершить войну в Украине до конца 2025 года: как это сделать

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у президента США Дональда Трампа есть все необходимые инструменты, чтобы закончить войну в Украине до конца 2025 года. По его словам, такой сценарий возможен, если надавить на российского диктатора Владимира Путина и вынудить его к завершению войны.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Андрей Ермак в интервью вышедшему на The Times в подкасте The General and The Journalist рассказал о возможности закончить войну в Украине уже в этом году. По словам Ермака, самый эффективный путь к миру лежит из-за экономического давления на Путина и способа заставить его понять, что продолжение войны стоит для него слишком дорого.

Как объясняет Ермак, Трамп может закончить войну в Украине "до конца этого года", если выполнит свой ультиматум перед Путиным и введет санкции, которые он объявлял раньше. Советник Зеленского отмечает, что речь идет о вторичных санкциях, которые рассчитаны на тех, кто покупает российскую нефть, в том числе крупнейших импортеров Китая и Индии.

"Эти новые санкции со стороны Соединенных Штатов настолько важны, потому что, к сожалению, весь этот год цена на нефть давала ему возможность финансировать свою военную машину", — отметил Ермак.

В ультиматуме Трампа, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине, США введут 100% пошлин на импорт из любой страны, которая продолжит торговлю с Россией.

"Они создадут очень сильное давление на Путина, и он потеряет огромное количество денег. И страны, покупающие российскую нефть, также будут давить на него", — подчеркнул глава Офиса президента Украины.

