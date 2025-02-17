Трамп может вывести часть войск США из Европы: что известно

Соединенные Штаты Америки не покинут НАТО, однако, вероятно, могут частично сократить свое военное присутствие в Европе. Об этом сообщил глава Военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне, передает Bloomberg.

Войска США в Европе (фото из открытых источников)

По информации издания, Драгоне сделал это заявление во время кулуарного общения на Мюнхенской конференции по безопасности, где европейские лидеры обсуждали новую стратегию администрации президента США Дональда Трампа по европейской безопасности.

Как отмечается, адмирал упомянул о возможном "выведении некоторых из 100 000 военных, дислоцированных в Европе", что связано с "определенными обязательствами, которые Соединенные Штаты имеют далеко отсюда, в Индо-Тихоокеанском регионе". В то же время он выразил сомнение, что это будет масштабное сокращение: "Я не думаю, что из Европы будет выведено большое количество американцев".

Министерство обороны США пока не предоставило комментариев по поводу этой информации.

Кроме того, на конференции Драгоне призвал европейских членов НАТО увеличить оборонные расходы, отмечая, что изменение приоритетов США требует усиления военного потенциала континента.

Он подчеркнул, что в случае сокращения американского военного присутствия в Европе, местные силы должны быть готовы быстро компенсировать любые пробелы, сообщает издание.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп будет продвигать значительные уступки Путину перед началом мирных переговоров по войне в Украине. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал желание "заключить соглашение" для завершения войны в Украине. Его переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и ожидаемая встреча американских и российских представителей в Саудовской Аравии на этой неделе повысили надежды на скорейшее завершение конфликта.

Согласно информации The New York Times, обсуждается, как могут пройти эти переговоры, кто в них примет участие и к чему они могут привести. В статье отмечается, что Украине трудно будет вернуть недавно утраченные территории, поэтому вероятно соглашение будет предусматривать территориальные уступки в пользу России. Путин, в свою очередь, может потребовать жестких условий.

