logo

BTC/USD

95783.63

ETH/USD

2701.87

LTC/USD

124.25

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Трамп может вывести часть войск США из Европы: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп может вывести часть войск США из Европы: что известно

Глава Военного комитета Альянса сообщил об "определенных обязательствах США в Индо-Тихоокеанском регионе".

17 февраля 2025, 18:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Соединенные Штаты Америки не покинут НАТО, однако, вероятно, могут частично сократить свое военное присутствие в Европе. Об этом сообщил глава Военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне, передает Bloomberg.

Трамп может вывести часть войск США из Европы: что известно

Войска США в Европе (фото из открытых источников)

По информации издания, Драгоне сделал это заявление во время кулуарного общения на Мюнхенской конференции по безопасности, где европейские лидеры обсуждали новую стратегию администрации президента США Дональда Трампа по европейской безопасности.

Как отмечается, адмирал упомянул о возможном "выведении некоторых из 100 000 военных, дислоцированных в Европе", что связано с "определенными обязательствами, которые Соединенные Штаты имеют далеко отсюда, в Индо-Тихоокеанском регионе". В то же время он выразил сомнение, что это будет масштабное сокращение: "Я не думаю, что из Европы будет выведено большое количество американцев".

Министерство обороны США пока не предоставило комментариев по поводу этой информации.

Кроме того, на конференции Драгоне призвал европейских членов НАТО увеличить оборонные расходы, отмечая, что изменение приоритетов США требует усиления военного потенциала континента.

Он подчеркнул, что в случае сокращения американского военного присутствия в Европе, местные силы должны быть готовы быстро компенсировать любые пробелы, сообщает издание.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп будет продвигать значительные уступки Путину перед началом мирных переговоров по войне в Украине. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал желание "заключить соглашение" для завершения войны в Украине. Его переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и ожидаемая встреча американских и российских представителей в Саудовской Аравии на этой неделе повысили надежды на скорейшее завершение конфликта.

Согласно информации The New York Times, обсуждается, как могут пройти эти переговоры, кто в них примет участие и к чему они могут привести. В статье отмечается, что Украине трудно будет вернуть недавно утраченные территории, поэтому вероятно соглашение будет предусматривать территориальные уступки в пользу России. Путин, в свою очередь, может потребовать жестких условий.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости