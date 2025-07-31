Трамп может существенно усилить давление на Киев, а не на Москву: названа странная причина

В последнее время президент США Дональд Трамп начал иначе высказываться о России, стране-агрессоре, вызывающей беспокойство — не попытается ли он возобновить сотрудничество с Кремлем. По мнению дипломата и директора Центра оборонных стратегий Александра Хары, между Россией и Соединенными Штатами нет общих ценностей или интересов.

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Кроме того, по словам эксперта, России нечего предложить ни США, ни лично Трампу — лишь пустые обещания, не приносящие реальных результатов.

Как отмечает Хара, без решения "российского вопроса" невозможно эффективно бороться с вызовами, которые составляют Китай, Иран, Северная Корея или Ближний Восток.

"Логическим было бы помочь Украине преодолеть российскую агрессию. И тогда это было бы на пользу и Европе, и Америке и многим другим регионам мира. Но, очевидно, Трамп такого видения не имеет. Ему кажется, что с Путиным еще можно как-то договориться", — подчеркнул Хара.

Хотя неизвестно, какой будет реакция Трампа, эксперт считает маловероятным, что тот будет оказывать системное давление на Россию. Ситуация же может измениться так, что Москва переведет ответственность на Киев, и тогда уже Украина окажется под давлением США.

При этом советник главы ОПУ Михаил Подоляк подчеркнул, что у Киева есть реалистические ожидания относительно новых условий, которые Трамп выдвигает Путину — в частности, по прекращению войны.

В США также отметили ошибочную трактовку позиции Вашингтона со стороны Кремля. Представитель Госдепартамента Темми Брюс заявила, что время для неправильных интерпретаций прошло.

Как уже писали "Комментарии", вероятность, что Россия приступит к вооруженной агрессии против стран НАТО, больше не выглядит абстрактной — это вполне реальное развитие событий, о чем свидетельствует целый ряд тревожных сигналов. Об этом в интервью OBOZ.UA заявил Олег Шамшур, бывший посол Украины в США и Франции.