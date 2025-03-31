Трамп может принудить Путина к безусловному перемирию на Пасху: какой ряд ударов готовит

Американский президент Дональд Трамп изначально избрал неправильную тактику диалога с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий. По его словам, он начал со слабого давления, что Путин традиционно воспринял за слабость и готовность прогибаться.

Дональд Трамп

"Как говорят, "блицкриг Трампа провалился". Трампу будет очень сложно исправить этот эффект "неудачного первого шага". Да, дополнительные тарифы на нефть и сокращение экспорта из-за вторичных санкций, конечно, изрядно ударят по России. Но это длительный процесс: какой-то эффект будет не раньше 6-12 месяцев после введения", — считает эксперт.

При этом он добавляет, что Путин за эти 70 дней каденции 47 президента США четко понял: Трамп спешит, он заинтересован только в скорейшем решении, а не в качестве и условиях этого решения.

Именно поэтому, говорит Голобуцкий, Путин жестко давит на эту чувствительную точку Трампа. Поэтому, добавляет эксперт, логично, что американский президент из-за этого будет "злой" на Путина еще достаточно долго.

При этом известно, что Трамп уже запланировал очередной разговор с Путиным. Как прогнозирует Голобуцкий, кремлевский диктатор сто процентов наговорит ему кучу комплиментов или пришлет ему скульптуру Трампа в золоте.

"Путин прекрасно почувствовал, как можно работать с Трампом, побуждая к положительным реакциям. Однако после комплиментов будет новый отказ попросту прекратить огонь. И снова Трамп будет "злой", — отметил эксперт.

Впрочем, добавляет Голобуцкий, важно понимать, что в каком бы состоянии ни находился Трамп, он совершенно не понимает экзистенциальности этой войны для Украины. То есть, что Украина ведет войну на выживание.

"И именно поэтому Россия сможет затягивать процесс или "слить Трампа" сколь угодно долго (пока ее окончательно не придавят санкциями). Она будет просто выставлять свои условия. Не будет получать согласие. И будет продолжать разрушать и убивать. Ибо для РФ эта война не имеет такого значения, как для нас. Для них это просто еще одна попытка подгрести чужую территорию и людей", – говорит эксперт.

По его словам, риски от того, что война завершится или от того, что продолжится, возможно, существуют лично для Путина, но для самого существования России риски, к сожалению, сейчас отсутствуют.

Впрочем, говорит эксперт, если Трампу действительно важно договориться о перемирии до 20 апреля, то одних санкций будет мало, понадобятся одновременно десятки ударов о позициях России, чтобы добиться отказа от требований и готовности хотя бы прекратить огонь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Путин будет проводить новые переговоры с Трампом.



