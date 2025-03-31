Трамп может принудить Путина к безусловному перемирию на Пасху: какой ряд ударов готовит

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Ткачик Олеся
Американский президент Дональд Трамп изначально избрал неправильную тактику диалога с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий. По его словам, он начал со слабого давления, что Путин традиционно воспринял за слабость и готовность прогибаться.
Дональд Трамп
При этом он добавляет, что Путин за эти 70 дней каденции 47 президента США четко понял: Трамп спешит, он заинтересован только в скорейшем решении, а не в качестве и условиях этого решения.
Именно поэтому, говорит Голобуцкий, Путин жестко давит на эту чувствительную точку Трампа. Поэтому, добавляет эксперт, логично, что американский президент из-за этого будет "злой" на Путина еще достаточно долго.
При этом известно, что Трамп уже запланировал очередной разговор с Путиным. Как прогнозирует Голобуцкий, кремлевский диктатор сто процентов наговорит ему кучу комплиментов или пришлет ему скульптуру Трампа в золоте.
Впрочем, добавляет Голобуцкий, важно понимать, что в каком бы состоянии ни находился Трамп, он совершенно не понимает экзистенциальности этой войны для Украины. То есть, что Украина ведет войну на выживание.
По его словам, риски от того, что война завершится или от того, что продолжится, возможно, существуют лично для Путина, но для самого существования России риски, к сожалению, сейчас отсутствуют.
Впрочем, говорит эксперт, если Трампу действительно важно договориться о перемирии до 20 апреля, то одних санкций будет мало, понадобятся одновременно десятки ударов о позициях России, чтобы добиться отказа от требований и готовности хотя бы прекратить огонь.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Путин будет проводить новые переговоры с Трампом.
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