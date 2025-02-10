Трамп может предложить выселять украинцев в другие страны

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Slava Kot
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что президент США Дональд Трампа может предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому переселять украинцев с разрушенных территорий в соседние страны.
Дональд Трамп. Фото: Comments.ua
Виталий Портников в эфире "Эспрессо" прокомментировал предстоящую встречу Трампа и Зеленского. По его словам, Трамп во время первого срока и в начале второго повторяет идею выселения людей из сектора Газа. Таким образом, Портников отмечает, что Украине следует учесть и такое предложение американского лидера.
Политический обозреватель отмечает, что Трамп говорит об Украине подобно к ситуации на Ближнем Востоке. По словам Портникова, хоть президент США утверждает, что Газа разрушена и непригодна к жизни, это не соответствующей действительности.
Портников считает, что слова Трампа о полностью разрушенной Газе только помогают пропаганде ХАМАСа.
Ранее портал "Комментарии" писали о заявлении Портникова, что Трамп может возобновить с новой силой помощь США для Украины.
Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев поддерживают идею Трампа обмена редкоземельных металлов на оружие США.
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