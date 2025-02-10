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Трамп может предложить выселять украинцев в другие страны

Дональд Трамп может озвучить Владимиру Зеленскому план по выселению людей из разрушенных регионов.

сегодня, 16:30
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Автор:
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Slava Kot

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что президент США Дональд Трампа может предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому переселять украинцев с разрушенных территорий в соседние страны.

Трамп может предложить выселять украинцев в другие страны

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

Виталий Портников в эфире "Эспрессо" прокомментировал предстоящую встречу Трампа и Зеленского. По его словам, Трамп во время первого срока и в начале второго повторяет идею выселения людей из сектора Газа. Таким образом, Портников отмечает, что Украине следует учесть и такое предложение американского лидера.

"На следующей неделе Зеленский приедет к Трампу... Трамп может сказать что-то подобное Зеленскому. Что нам делать, если он скажет: "Возможно, стоит уехать оттуда, где все разрушено. Чего вам оставаться там? Переселяйте людей в Польшу, Венгрию и Чехию?"", — сказал Портников.

Политический обозреватель отмечает, что Трамп говорит об Украине подобно к ситуации на Ближнем Востоке. По словам Портникова, хоть президент США утверждает, что Газа разрушена и непригодна к жизни, это не соответствующей действительности.

"Если во время встречи с Зеленским прозвучат такие заявления, как нам реагировать? Что делать, если Трамп скажет: "На Донбассе все разрушено, почему вы держитесь за эти территории? Что вы защищаете? Переселяйтесь туда, где можно жить. Зачем вам земля? В ближайшие 100 лет здесь ничего не будет"", — добавил политический обозреватель.

Портников считает, что слова Трампа о полностью разрушенной Газе только помогают пропаганде ХАМАСа.

Ранее портал "Комментарии" писали о заявлении Портникова, что Трамп может возобновить с новой силой помощь США для Украины.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев поддерживают идею Трампа обмена редкоземельных металлов на оружие США.



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Источник: https://espreso.tv/svit-tramp-govorit-pro-ukrainu-yak-pro-sektor-gazi-ne-viklyucheno-shcho-pri-zustrichi-z-zelenskim-prozvuchit-ideya-pro-pereselennya-ukraintsiv-portnikov
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