Трамп может "поставить на колени" Путина и закончить войну: заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что только решительное экономическое давление со стороны президента США Дональда Трампа, в частности из-за политики жестких санкций, способно заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью The New York Post рассказал, что Дональд Трамп возможно единственный, кто имеет политический вес и волю "поставить Путина на колени" из-за экономического давления. По мнению Зеленского, мощнейшим и инструментом в этой войне может стать не оружие, а именно экономические санкции. Они не влекут вмешательство США в войну, но способны ударить по кошелькам обычных россиян, что может стать триггером социального взрыва в РФ.

"Они боятся, что у них либо заберут деньги, либо их посадят в тюрьму. Но когда людей… увольняют с работы, потому что происходят сокращения, потому что работодатель не может этого терпеть, и все сокращается из-за экономики, — тогда всегда происходит социальный взрыв", — отмечает Зеленский.

Президент предположил, что Трамп сначала поверил в искренность намерений Путина по мирным переговорам, однако впоследствии понял, что российский диктатор обманывает его.

"Честно говоря, Путин просто лгал ему, что хочет прекратить войну, а Зеленский не был готов – а потом президент Трамп увидел, что все было как раз наоборот. Сегодня президент Трамп разочарован тем, что все это оказалось ложью, что Путин просто обманул его", – добавил Зеленский.

По словам Зеленского, Трамп после лжи Путина и понимания, что глава Кремля не идет на компромиссы, мог бы завершить войну с помощью стратегии санкций. Как объясняет Зеленский, Путин одержим властями, однако потеряет желание продолжать насилие, если потеряет поддержку своего народа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Андрей Ермак рассказал, как Трамп может закончить войну в Украине до конца 2025 года.

Также "Комментарии" писали, что в Польше заявили о возможности закончить войну в Украине через 5 минут.