Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости подготовки к возможным инициативам новоизбранного президента США Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине. В то же время, отметил Туск, пока сложно точно предсказать дальнейшее развитие событий. Об этом рассказал польский общественный деятель и ученый Ришард Купидура, комментируя заявление Туска о мирном плане Трампа. Премьер Польши предположил, что вскоре можно ожидать определенных шагов по прекращению огня и возможных гарантий безопасности для Украины.

Дональд Трамп

Купидура отметил, что Европа сейчас готовится к возможному уменьшенному участию США в вопросах безопасности этого региона, в частности, в поддержке Украины в войне с Россией. По его словам, всем следует быть готовыми даже к худшим сценариям.

На сегодняшний день, по его словам, можно лишь подытожить политику демократической администрации под руководством Джо Байдена. Действия Трампа пока остаются на уровне предположений. События могут разворачиваться по разным направлениям, добавил эксперт.

По словам Купидура, вполне возможно, что Трамп может изменить свою позицию по скорому завершению войны, ведь Россия известна своей неуступчивостью в выполнении любых договоренностей. Кроме того, политические обещания, сделанные во время предвыборной кампании, часто претерпевают изменения на практике.

На примере президента Владимира Зеленского Купидура напомнил, что его призыв "просто перестать стрелять" трансформировался в реальность, где Украина активно защищает себя от агрессии России. Возможно, с Трампом может случиться нечто подобное: он может решить принять вызов России и присоединиться к усилиям по противодействию агрессии. Но как именно будет разворачиваться ситуация, станет ясно только через два месяца, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ считают, что Трамп может остановить войну в Украине еще до инаугурации.



